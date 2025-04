Kim jest mentalista? To człowiek, który potrafi odczytać ludzkie nastroje i wywierać wpływ na otoczenie; uważnie słucha, czyta w ludzkich oczach, potrafi dotykiem skłonić ludzi do różnych zachowań, potrafi za pomocą zapachu wpływać na ich postawę, ma umiejętność właściwego traktowania ludzi oraz potrafi pracować nad swoimi uczuciami i osób postronnych.

Jak zostać mentalistą? Manuel Horeth, autor książki „I ty jesteś mentalistą!” uważa, że tylko zagłębiając się w siebie, można zacząć postrzegać świat z innej, bardziej klarownej perspektywy. W swojej książce poświęca sporo miejsca każdemu ze zmysłów. Uczy jak słuchać w sposób świadomy i pozbawiony uprzedzeń, jak świadomie patrzeć, jak wyostrzyć swój wzrok, by móc np. rozpoznać kłamstwo, wyjaśnia, dlaczego tak ważna jest siła dotyku i jaki ma on wpływ na postrzeganie przez nas świata oraz jaki wpływ na odbiór naszych wrażeń ma zapach i w jakich sytuacjach jest on szczególnie skuteczny. Sporo miejsca poświęca również „odczuwaniu” – wskazując, że ten zmysł w profesji mentalisty ma nadrzędne znaczenie. Zdaniem Horetha troskliwe obchodzenie się z uczuciami zarówno swoimi, jak i innych jest sztuką samą w sobie, a opanowanie tej sztuki oznacza umiejętność właściwego postępowania z samym sobą oraz z ludźmi, którymi obcujemy.

Książka ma bardzo przejrzysty układ – każdy rozdział dotyczy poświęcony jest jednemu ze zmysłów. Manuel Horeth, prócz części teoretycznej, poświęcił sporo miejsca części praktycznej. Każdy rozdział zawiera zadania i testy, dzięki którym można utrwalić zdobytą wiedzę. Ponadto książka zawiera również przydatne ilustracje i grafiki, wypunktowania, pogrubienia, podsumowania. Wszystko to sprawia, że książkę czyta się z wielkim zainteresowaniem od pierwszego zdania do ostatniej kropki.

