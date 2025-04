Zdaniem naukowców z chwilą odtworzenia tej cechy można byłoby zacząć programować proces uczenia się. ,,Myślące” komputery mogłyby ostatecznie być użyte do zrozumienia zachowania ludzkiego, jak również monitorowania środowiskowego.

Przewodnicząca projektu IBM, Dharmendra Modha tłumaczy, że IBM próbuje za pomocą ,,odwrotnej inżynierii mózgu” odtworzyć takie jego aspekty jak: emocje, percepcję, zmysły i proces poznawczy.

System SyNAPSE wykorzystuje dwa prototypy ,,neuronowych chipów przetwarzających”, z których każdy posiada 256 jednostek, będących zdaniem naukowców elektronicznymi odpowiednikami neuronów. Z kolei każdy chip wyposażony jest w 262 144 poddających się zaprogramowaniu synaps, podczas gdy inne chipy posiadają 65 536 synaps zbierających informacje.

W przypadku zwierząt i ludzi połączenia neuronowe między komórkami mózgu mają ze sobą fizyczny kontakt w zależności od naszego kontaktu ze światem. Proces uczenia się polega dokładnie na formowaniu i wzmacnianiu tych połączeń.

Maszyna nie potrafi łączyć i separować własnych szlaków elektrycznych. Jest jednak w stanie pobudzać taki układ poprzez ,,podkręcanie” sygnałów wchodzących, uważanych za istotne oraz przykładanie mniejszej uwagi do pozostałych.

IBM nie ujawnił na razie wszystkich szczegółów działania procesora SyNAPSE, ale według dr Richarda Coopera z Uniwersytetu w Londynie odtwarza on naturalne fizyczne połączenia przy pomocy ,,wirtualnej maszyny”.

Zamiast mocniejszych i słabszych połączeń, system taki mógłby po prostu zapamiętać ilość uwagi, jaką musi poświęcić każdemu sygnałowi i jego przetworzeniu pod wpływem warunków zewnętrznych.

,,Częścią zadania jest zaprogramowanie algorytmu tak, aby potrafił wzmacniać i osłabiać te sygnały. Jest cały zestaw zadań, które mogłyby być realizowane przy zastosowaniu tak prostego układu, na przykład pamięć kojarzeniowa. Gdy zobaczymy kota, moglibyśmy skojarzyć go z myszą” – tłumaczy dr Cooper.

Pojawiły się również spekulacje dotyczące możliwości nabycia przez technologię świadomości. Jednak opinia dr Marka Bishopa, profesora modelowania poznawczego, była ostrożniejsza. Jak mówi: ,,Uważam, że proces poznawczy jest czymś więcej niż wykonaniem sekwencji poleceń i snuciem nierealnych planów”.

IBM nadal kontynuuje pracę nad projektem SyNAPSE. Firma wraz ze współpracownikami akademickimi otrzymała właśnie nagrodę w wysokości 21 milionów dolarów z ramienia amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych (DARPA).

Źródło: BBC/ar

