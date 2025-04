IgE (immunoglobulina klasy E) są to ciała odpornościowe, wytwarzane przez białe krwinki. IgE stanowi jeden z pięciu rodzajów przeciwciał (pozostałe to: G, A, D i M). W warunkach prawidłowych broni organizm przed zakażeniem pasożytami. Jednak bardziej znane jest ze swojej roli w powstawaniu alergii.

Reklama

IgE całkowite a alergia

Jeśli ktoś jest alergikiem, wytwarza IgE w zbyt dużych ilościach. Ta immunoglobulina pobudza komórki w organizmie (bazofile i komórki tuczne) do wydzielania związków sprzyjających stanom zapalnym, m.in. histaminy. Powoduje to reakcję alergiczną, czyli nadmierną, niedostosowaną do bodźca odpowiedź układu immunologicznego.

IgE całkowite - jak je zbadać?

Obecność IgE można stwierdzić badając krew. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przeciwciał:

całkowite – oznacza ogólną ilość przeciwciał występujących w surowicy krwi. Całkowite IgE jest podwyższone u ok. 85 % osób z chorobami o podłożu atopowym, np. atopowe zapalenie skóry, astma, katar sienny. Nie jest to jednak badanie przesądzające o rozpoznaniu alergii. Podwyższony poziom całkowitego IgE może wystąrównież w chorobach pasożytniczych, masywnej grzybicy, łuszczycy, wirusowym zapaleniu wątroby, niektórych chorobach nerek. Norma dla całkowitego poziomu IgE jest zależna od wieku: - niemowlęta: do 20 IU/ml oraz powyżej 10 r.ż.: do 100 IU/ml;

– oznacza ogólną ilość przeciwciał występujących w surowicy krwi. Całkowite IgE jest podwyższone u ok. 85 % osób z chorobami o podłożu atopowym, np. atopowe zapalenie skóry, astma, katar sienny. Nie jest to jednak badanie przesądzające o rozpoznaniu alergii. Norma dla całkowitego poziomu IgE jest zależna od wieku: - niemowlęta: do 20 IU/ml oraz powyżej 10 r.ż.: do 100 IU/ml; swoiste – oznacza się w celu stwierdzenia uczulenia na konkretne alergeny. Jest to poziom przeciwciał odpowiedzialnych za specyficzną reakcję alergiczną, np. uczulenie na białko mleka krowiego czy roztocza.

Jak zinterpretować wynik badania?

Czasem wynik swoistych IgE jest prawidłowy, co jednak nie wyklucza alergii na dany antygen. Podobnie jak przy oznaczaniu stężenia całkowitego IgE, należy brać pod uwagę możliwość istnienia reakcji alergicznej nie związanej z tymi przeciwciałami (co stanowi niemal połowę wszystkich reakcji alergicznych u dzieci). Podwyższenie swoistych przeciwciał powinno być potwierdzone obserwacją objawów przy próbie eliminacji i prowokacji. Oznaczanie swoistych IgE spełnia podobną rolę jak testy skórne, ale jest od nich bezpieczniejsze ( nie ma ryzyka wystąpienia uogólnionej reakcji organizmu na alergen). Jest jednak droższe i mniej czułe od testów skórnych.

Dowiedz się więcej o testach na alergię z naszego forum medycznego.

Czytaj także:

5 najważniejszych objawów alergii

Wstrząs anafilaktyczny - co robić?

3 sposoby, jak pokonać uczulenie

Reklama

Na podstawie artykułu z magazynu Vita