W Polsce, w porównaniu z innymi krajami, infrastruktura pływalni jeszcze ciągle raczkuje, choć w ostatnich latach widać poprawę sytuacji. Coraz częściej samorządy lokalne w planach zagospodarowania w priorytetowych inwestycjach lokują budowę obiektów sportowych, w szczególności krytych pływalni. Ich liczba z roku na rok rośnie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2005 r. było ich 916, a do 2015 r. estymuje się wzrost tej liczby do 1400 obiektów na terenie całego kraju. Rozwój infrastruktury daje coraz większe możliwości, rośnie liczba szkółek pływania dla niemowląt, a wraz z akcją „Pływajcie zdrowo”, coraz więcej rodziców wraz z maluchami rozpoczyna przygodę z wodą. W Polsce tylko 11% rodziców uczęszcza z dziećmi na pływalnie (Millward Brown SMG/KRC kwiecień 2012), w krajach Europy Zachodniej (np. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania) ten udział kształtuje się w okolicach 80%. Stąd właśnie tak istotna jest edukacja rodziców w tym zakresie. W krajach takich jak: Anglia, Australia, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Rosja czy USA nauczanie pływania niemowlaków jest praktykowane od wielu lat. Udział w zajęciach na pływalni, to nie tylko forma aktywnego spędzania czasu z dziećmi, ale także stymulacja do prawidłowego rozwoju dziecka i w przyszłości zwiększenia jego bezpieczeństwa nad wodą.

Ogólnopolski Tydzień Małego Pływaka

W trakcie II Ogólnopolskiego Tygodnia Małego Pływaka instruktorzy bezpłatnie będą uczyć rodziców zasad poruszania się w wodzie, bezpieczeństwa, asekuracji i technik trzymania malca. Takie zajęcia to również doskonała podstawa do dalszej nauki pływania w starszym wieku. Jak podkreśla Prezes WOPR Jerzy Telak - "Umiejętność pływania powinien posiadać każdy, a im szybciej zaczniemy pewnie czuć się w wodzie tym będziemy bezpieczniejsi. Tymczasem statystyki są nieubłagane – co 3 Polak nie umie pływać. To bardzo niepokojące dane. Dlatego kontakt z wodą od małego jest bardzo ważny, dziecko nabiera dobrych nawyków, które mogą nawet uratować życie naszej pociechy."

W ubiegłorocznych 2 akcjach odbywających się w ramach projektu, wzięło udział blisko 6 tys. rodziców i dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. W tym roku w Ogólnopolskim Tygodniu Małego Pływaka weźmie udział 50 placówek w całej Polsce. Lista Basenów Przyjaznych Maluchom dostępna jest na stronie www.plywajciezdrowo.pl.

Akcję wspierają prezenterki, Maja Popielarska i Paulina Chylewska. Paulina Chylewska jest mamą 5-letniej Leny i 8-miesięcznej Niny: "Pływanie z niemowlakiem to jedno z najfajniejszych doświadczeń macierzyństwa. Dla dziewczynek to przede wszystkim super okazja do zabawy, ochlapania rodziców i okiełznania przestrzeni znacznie większej niż wanna. Szczerze polecam każdemu zajęcia na basenie!"

Pływanie niemowląt popierają eksperci. Dr. Magdalena Szkiłładź-Skiba, która jest mamą czwórki dzieci, wyjaśnia - "Naukę pływania najlepiej rozpocząć już od 3-go miesiąca życia dziecka, o ile maluch jest zdrowy i lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań. Pływanie ma istotny wpływ na prawidłowy, ogólny rozwój naszych pociech - woda usprawnia zmysł równowagi, ma dobroczynny wpływ na koordynację nerwowo-mięśniową, ale również na psychiczny rozwój dziecka. Nowa sytuacja skłania niemowlę do szybkiej adaptacji i walki ze stresem. Ponadto, zajęcia na basenie dostarczają dzieciakom wiele przyjemności i z doświadczenia wiem, że dla rodziców to także miła odmiana."

Dlaczego warto pływać z dzieckiem?

"Dzieci, którym od pierwszych miesięcy życia towarzyszy woda, zaczynają szybciej chodzić, są zdrowsze i sprawniejsze. Poprzez bliskość rodziców, kolorowe zabawki, cieplutką wodę, dzieciaki

są odważniejsze, ciekawsze świata i pełne radości, dzięki czemu z łatwością odnajdują się w nowym środowisku i wśród innych dzieci." - przekonuje Anna Kuli, instruktorka pływania niemowląt ze szkółki Bąbelki Pływają.

Co ciekawe, na pływalnie przychodzi coraz więcej ojców ze swoimi pociechami. Panowie twierdzą, że te zajęcia pogłębiają ich relacje z dzieckiem, ponieważ to jest moment, kiedy widzą, że ich pociecha obdarza właśnie ich całkowitym zaufaniem i czują się jeszcze bardziej potrzebni.

PŁYWANIE Z NIEMOWLĘTAMI - KILKA CENNYCH WSKAZÓWEK:

Przed pierwszą wizytą na pływalni skonsultuj się z pediatrą.

Bezpośrednio przed zajęciami na basenie nie karm dziecka.

Przed wejściem do basenu oblej maluszka wodą pod prysznicem.

Przy wchodzeniu do wody, trzymaj dziecko przytulone do siebie, będzie mu łatwiej przyzwyczaić się do nowego środowiska.

Powrzucaj do wody kolorowe zabawki, niemowlę chętniej będzie podnosiło główkę.

Każda pływalnia, która bierze udział w akcji, została zweryfikowana przez ekspertów i spełnia kryteria dotyczące czystości, bezpieczeństwa czy odpowiedniej temperatury wody. Posiada również szatnie przystosowane dla rodziców z małymi dziećmi.

Partnerem merytorycznym projektu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a handlowym Tesco.

