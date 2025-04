Nie jadamy śniadań!

Aż 40% uczniów i studentów rezygnuje ze śniadania – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej – „Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków”. Wśród najmłodszej grupy wiekowej (do 24 lat), aż 20% ankietowanych kilka razy w tygodniu rezygnuje z tego posiłku, a co szósty (18%) spożywa śniadania tylko sporadycznie lub w ogóle ich nie jada. Do pomijania śniadań w swoim menu częściej od innych przyznają się także pracownicy usług i bezrobotni.

- „Śniadaniowa Klasa” ma na celu przypomnieć Polakom o co tak naprawdę chodzi w racjonalnym odżywianiu się. W podstawowych zaleceniach dotyczących zasad zdrowego żywienia wymienia się przede wszystkim spożywanie co najmniej trzech posiłków dziennie, w tym obowiązkowo śniadania. Nie jest natomiast wskazane podjadanie między posiłkami. Wyjątek stanowią owoce i warzywa, które powinny stanowić składnik każdego posiłku, a także przekąskę między nimi – mówi Małgorzata Sienkiewicz, dyplomowany technolog żywności, specjalista z Zakładów Tłuszczowych „Bielmar”.

Śniadaniowy konkurs



Akcji edukacyjnej „Śniadaniowa Klasa” propagującej jadanie zdrowych śniadań będzie towarzyszył konkurs skierowany do dzieci z klas II–III i ich rodziców. Obejmie on swoim zasięgiem kilkadziesiąt szkół z powiatów: Wielunia, Sandomierza, Grudziądza i Siedlec.

Klasy, które zgłoszą się do rywalizacji, będą miały za zadanie przygotować zdrową, bogatą w składniki odżywcze kanapkę, a efekty swojej pracy utrwalić na zdjęciach. Podsumowaniem konkursu będzie uroczyste wręczenie nagród planowane na grudzień. Organizator przewiduje stworzenie wirtualnej galerii z pracami laureatów na dedykowanej akcji stronie internetowej.

- W tym roku pierwszą nagrodą będzie tytuł Złotej Śniadaniowej Klasy oraz wyjazd całej grupy do atrakcyjnego pod względem edukacyjnym i rozrywkowym miejsca, np. parku tematycznego. Klasy, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają do wyboru wycieczkę do kina lub na basen. Warto dodać, że wszystkie dzieci, które wezmą udział w konkursie zostaną nagrodzone, gdyż otrzymają kolorowe pudełka na drugie śniadanie – mówi Małgorzata Sienkiewicz.

Drugie śniadanie – energia dla mózgu w szkole



Dzieci w wieku 7-9 lat szybko rosną i dojrzewają. Dlatego potrzebują energii, wapnia, żelaza, cynku, witamin z grupy B i kwasów tłuszczowych. Niedobór tych składników powoduje u dzieci w wieku szkolnym drażliwość, nerwowość oraz problemy z koncentracją. Z tego względu uczniowie, którzy objadają się niezdrową i wysoko przetworzoną żywnością częściej osiągają gorsze wyniki w nauce. Właściwie przygotowane drugie śniadanie daje dziecku siłę, zapał do nauki i aktywności fizycznej. Najprostszym pomysłem na drugie śniadanie jest tradycyjna kanapka, która doskonale sprawdza się w szkole. W jej składzie powinien znajdować się ser lub wędlina oraz obowiązkowo warzywa (np. sałata, plasterki ogórka, rzodkiewki lub pomidor). Kanapkę najlepiej przygotować na ciemnym pełnoziarnistym pieczywie, które ma więcej witamin z grupy B oraz błonnika. Kromkę należy posmarować dobrym tłuszczem roślinnym.

- Dodatek tłuszczu roślinnego jest niezbędny, aby organizm mógł przyswoić wszystkie witaminy zawarte w składnikach kanapki. Dlatego też Zakłady Tłuszczowe „Bielmar”, producent Margaryny Śniadaniowej stały się inicjatorem akcji „Śniadaniowa Klasa”. Margaryna Śniadaniowa zawiera 60 proc. tłuszczu, wzbogacona jest ukwaszonym mlekiem, naturalną witaminą E, dodatkiem witamin A i D3 oraz kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3. Dodatkowo nie zawiera żadnych konserwantów. Dlatego właśnie stanowi niezastąpione uzupełnienie pełnowartościowej kanapki – mówi Małgorzata Sienkiewicz.

Patronem honorowym „Śniadaniowej Klasy” jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, natomiast patronatem medialnym objęła akcję redakcja miesięcznika edukacyjnego dla dzieci „Kumpel”, Zdrowie.wieszjak.polki.pl, TVP Łódź, TVP Kielce, TVP Bydgoszcz, Polskie Radio PIK, Polska Dziennik Łódzki, Gazeta Pomorska, Tygodnik Siedlecki, Fakty Grudziądz, Telewizja Kablowa WSM Wieluń, Echo Dnia, Tygodnik Extra Sandomierz oraz portal Spin.siedlce.pl.

