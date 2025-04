Jak pokazują statystyki tylko 70% kobiet bada się regularnie (wg wyników ankiety Diagnostyki, 2014 rok). W porównaniu do mężczyzn (30%) liczba ta jest wysoka, jednak nadal nie wszystkie panie podchodzą do stanu swojego zdrowia w sposób prewencyjny. Najwięcej badań wykonuje się u dzieci do 1. roku życia. Choć według zaleceń Ministerstwa Zdrowia powinny być przebadane wszystkie noworodki, to tymczasem badania wykonano jedynie u 71% ogółu. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja dzieci w wieku szkolnym – jedynie 28% z nich przeszło badania bilansowe.

Aby zachęcić kobiety do wykonywania badań zarówno sobie, jak i dzieciom największa sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, w marcu rozpoczyna III etap ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej – „Jestem kobietą, dbam o siebie i dziecko”. To wspaniała okazja nie tylko do poznania współczesnych możliwości diagnostyki laboratoryjnej, ale przede wszystkim szansa na zatroszczenie się o zdrowie swoje i swoich pociech.

Podczas trwania trzymiesięcznej kampanii każda z kobiet, która zarejestruje się na stronie www.kobieta.diagnostyka.pl i odpowie na krótkie pytanie – „dlaczego wzięłam udział w kampanii?” otrzyma bon z 65% zniżką na pakiet badań dla dzieci do 16. roku życia oraz dla siebie (dwa pakiety: ogólny, w tym dla pań planujących ciążę oraz dla pań w ciąży). Za jedyne 99 zł mamy oraz ich dzieci mogą wykonać kilkanaście badań, w jednej z ponad 400 placówek w całej Polsce! Dodatkowo każda z Pań ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody dla siebie oraz swoich dzieci: wakacje zagraniczne, weekendy w SPA oraz pakiety pobrania komórek macierzystych.

– Czy wystarczająco dbamy o zdrowie naszych dzieci? Młody organizm bardzo dynamicznie się rozwija, czasami ciało nie otrzymuje odpowiedniej do wzrostu ilości witamin i związków mineralnych, warto mieć to pod kontrolą, bo rozwijające się ciało, mózg, serce powinny być pod stałą obserwacją. Kto taką obserwację powinien wykonywać? Oczywiście lekarz ale przede wszystkim sami rodzice – zaleca Danuta Kozłowska, Dyrektor ds. Medycznych sieci laboratoriów DIAGNOSTYKA.

Wszystkie mamy powinny pamiętać, że dzieci nie zbadają się same, a dbanie i pilnowanie regularnych badań to obowiązek przede wszystkim spoczywający na rodzicach i opiekunach. Regularne kontrolne badania i zbieranie ich wyników pozwala na zbudowanie unikalnej wiedzy o człowieku, przez cały okres jego rozwoju. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, regularna kontrola stanu zdrowia pozwala wychwycić pewne tendencje i zareagować odpowiednio wcześnie na nieprawidłowości.

„Jestem kobietą, dbam o siebie i dziecko” to kolejna już trzecia inicjatywa ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, która od lat prowadzi profilaktyczne i edukacyjne kampanie społeczne. Jesienią tego roku nastąpi odsłona czwartej – ostatniej już edycji akcji.

DIAGNOSTYKA to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza. Sieć posiada ponad 400 placówek w całej Polsce. Punkty Pobrań dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych, część posiada specjalne kąciki dziecięce, pomagające w bezstresowej obsłudze małych pacjentów. Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Strona kampanii: www.kobieta.diagnostyka.pl

Źródło: materiały prasowe Garden of words/mn