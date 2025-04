Warsztaty w „Szkole Taty Miś Kuleczka”/ Fot. Materiały prasowe Kobold PR

Reklama

Być ojcem – to brzmi dumnie!

Według statystyk 9 na 10 ojców uczestniczy w porodzie swojego dziecka. Panowie już nie tylko opisują tacierzyńskie wrażenia i doświadczenia na blogach, portalach i tatusiowych forach, ale też coraz chętniej zapisują się do „męskich szkół rodzenia”. Wiedza w nich zdobyta przyda się szczególnie tym, którzy zdecydują się skorzystać z nowego w polskim prawie - urlopu rodzicielskiego.

Polecamy: Będę tatą – jak poradzić sobie ze strachem przed rodzicielstwem?

Szkoła taty „Miś Kuleczka”

17 czerwca br. weszły w życie nowe regulacje prawne, w tym zupełnie nowa instytucja - urlop rodzicielski. Umożliwienie ojcom skorzystania z urlopu rodzicielskiego ma sprzyjać częstszemu podejmowaniu obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem przez jego ojca. Żeby sprawdzić jak wygląda przygotowanie taty do nowej roli i dlaczego panowie przewijają lalki, podczas gdy ich partnerki - przyszłe mamy robią zakupy, odwiedziliśmy IKEA Katowice, w której swoje zajęcia prowadzi "Szkoła Taty Miś Kluseczka". O zajęciach powiedział nam znajomy, który uczestniczył w darmowych spotkaniach dla obojga rodziców. Przygotowany na tę okazję, specjalny „tor przeszkód” z opieki nad noworodkiem, sprawił uczestnikom zaskakująco dużo trudności.

- Nie wiedziałem, jak mam zareagować w sytuacji, gdyby dziecko się dławiło lub miało inny, zagrażający życiu problem. Podjąłem działanie, bo wziąłem je na ręce, ale … na szczęście ćwiczyliśmy z fantomami. Natychmiast zmobilizowało mnie to do poszerzenia swojej wiedzy na wypadek, gdyby coś takiego działo się z moim własnym dzieckiem – mówi Piotr Sankowski z Tarnowskich Gór, który wspólnie z żoną oczekują narodzin pierwszego dziecka.

Wioletta Przenniak-Colta, koordynatorka „Innowacyjnej Szkoły Taty” tylko dla ojców, podkreśla, że pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom jest to bardzo specyficzna pomoc, ponieważ wiąże się z bardzo dużym obciążeniem emocjonalnym szczególnie, jeśli chodzi o własne dziecko.

- Mężczyźni sprawdzają się w takich sytuacjach często dużo lepiej od kobiet. Potrafią zachować zimną krew i działać. Dla nas dzieci są najważniejsze na świecie, stąd wspieramy panów w przygotowaniu do nowej życiowej roli – mówi Aneta Mrówka z IKEA Katowice, gospodarz szkoły dla ojców.

Polecamy: Jak sobie poradzić z byciem tatą?

Mężczyźni z Marsa, kobiety z Wenus?

U kobiet występuje instynkt macierzyński, który uruchamia się już w trakcie ciąży. Panowie potrzebują innych bodźców.

- Raz uczestniczyłem z żoną w zajęciach tradycyjnej szkoły rodzenia. W szpitalu, który wybraliśmy do powitania dziecka, zajęcia odbywały się tylko w godzinach południowych. Żona mogła uczestniczyć, ale ja już ze względów zawodowych nie. Dodatkowo zirytowało mnie to, że lekarka prowadząca zajęcia, zamiast przekazywać wiedzę i nauczać, odpytywała nas – mówi Zbyszek z Gliwic, którego żona jest w 37 tygodniu ciąży.

„Słodki” ciężar

Podczas warsztatów w SzkoleTaty w IKEA, panowie przymierzają kilkunastokilogramowe kamizelki imitujące brzuch ciążowy razem z pasem, uciskającym drogi moczowe. Wielu dopiero po ich nałożeniu zaczyna naprawdę rozumieć samopoczucie kobiet. Dodatkowo w trakcie całych warsztatów mają do opieki niezwykle realistyczny symulator zachowań niemowlęcia, który jak prawdziwe niemowlę płacze, oddycha, kaszle i gaworzy. Ćwiczący karmią go, kołyszą, uczą się odpowiednio trzymać dziecko po jedzeniu i zmieniają mu pieluszki.

Zdaniem uczestników „męskie szkoły rodzenia” wyróżnia też to, że są na nich konkrety i praktyka, a nie tylko rozmowa i opieranie się na emocjach. Krzysztof Bujacz, instruktor pierwszej pomocy Edurato nie odpuszcza tutaj nikomu i sprawdza praktyczne umiejętności. Faceci przecież inaczej przyswajają wiedzę i komunikują o swoich uczuciach.

- Dodatkowym atutem tych warsztatów jest to, że część zajęć prowadzą tylko mężczyźni - przekonuje Zbyszek.

Polecamy: Jakie obowiązki ma mama a jakie tata?

Reklama

„Męska szkoła rodzenia”

Mężczyźni bywają zbyt dosłowni. Ciężarne, u których szaleją hormony, mogą opacznie zrozumieć ich intencje, stąd w damsko-męskim gronie przyszli ojcowie wolą milczeć niż mówić to, o czym rzeczywiście myślą. Łatwiej im rozmawiać o swoich obawach i oczekiwaniach w związku z powiększeniem rodziny tylko w męskim towarzystwie.

Do tej pory uczestniczenie w szkołach rodzenia było domeną kobiet. To one namawiały partnerów do wspólnej nauki opieki nad noworodkiem. Jak wskazują statystyki i jak podkreślają psycholodzy – niemal na naszych oczach dokonuje się swoista przemiana pokoleniowa. Współczesny ojciec, to mężczyzna świadomy swojej roli i wpływu na rozwój oraz zdrowie dziecka.

Ważne informacje

Weekendowy Kurs w Szkole Taty:

29 i 30 czerwca OD 10.00-15.00

Miejsce spotkań: IKEA KATOWICE, Al. W. Roździeńskiego 95

Cena regularna: 500 zł. Z kartą IKEA FAMILY 50% taniej.

Więcej informacji: http://www.miskuleczka.pl/

Źródło: Materiały prasowe Kobold PR/ (dr)

Zobacz także: Wszystkiego najlepszego TATO