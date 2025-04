Każdy ząb jest na wagę złota, szczególnie w żuchwie, gdzie utrzymanie protezy jest trudniejsze. Dlatego do usunięcia kwalifikują się tylko te zęby, których nie można wyleczyć.

Reklama

Wykonanie protezy trwa około dwóch tygodni (to zależy od liczby zębów wymagających uzupełnienia). Jednak od usunięcia zębów do pierwszej przymiarki powinno upłynąć sześć tygodni. Jest to okres potrzebny do wygojenia się dziąseł i kości wyrostka szczęki lub żuchwy. Jeśli trzeba wyrwać zęby przednie, można wykonać tzw. protezę natychmiastową. Wyciski pobiera się przed ekstrakcją. Podczas wizyty zostają wyrwane zęby i założona gotowa proteza, która działa jak opatrunek. Dziąsła i kość goją się osłonięte uzupełnieniem protetycznym.