Zbyt ciemna barwa okolic intymnych?



Okolice intymne każdego z nas mają nieco ciemniejszą barwę w porównaniu do innych partii ciała. Zdarza się jednak, że kolor „tych” miejsc jest bardzo ciemny, wręcz brunatno-szary. Dla niektórych kobiet ten estetyczny defekt może stanowić pewien problem.

Zbyt ciemna barwa tych fragmentów ciała przez lekarzy medycyny estetycznej traktowana jest w ten sam sposób, co wszelkie inne przebarwienia.

Z tego powodu do korygowania tego problemu używane są dokładnie te same metody i narzędzia – ja do tego celu wykorzystuje laser bromkowo-miedziowy (bardzo nowoczesny i zaawansowany technologicznie) czy też bardzo mocny laser Q-Switch, a czasami laser diodowy.

Na czym polega zabieg rozjaśniania okolic intymnych?



Działanie takiego laserowego zabiegu polega na usunięciu zbyt dużej ilości melanocytów – komórek odpowiedzialnych za powstawanie przebarwień.

Liczba zabiegów uzależniona jest od stopnia przebarwienia, powierzchni skóry oraz efektu, jaki pacjentka chce osiągnąć. Pojedynczy zabieg trwa ok. 10 minut i jest poprzedzony 45 minutami, w trakcie których dochodzi do miejscowego znieczulenia kremem Emla.

Niezbędnym przygotowaniem ze strony pacjentki jest całkowita depilacja okolic intymnych.

Dla najlepszego rezultatu potrzebnych jest z reguły od 3 do 7 zabiegów wykonywanych w ok. 3-tygodniowych odstępach.

Jak dbać o miejsca intymne po zabiegu?



Miejsce poddane takiemu laserowemu naświetlaniu przez kilka dni może być odrobinę zaczerwienione, czemu może towarzyszyć niewielkie uczucie pieczenia. W okresie terapii pacjentka we własnym zakresie powinna również stosować kremy zapobiegające powstawaniu nowych przebarwień.

Ile kosztuje zabieg rozjaśniania okolic intymnych?



Koszt jednego naświetlania waha się w granicach 300–500 zł.

Autor: dr Marek Wasiluk – lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Jako pierwszy w Polsce m.in. opracował pierwszą skuteczną metodę niwelacji rozstępów urządzeniem frakcyjnej RF mikroigłowej. Dzięki niemu klinika Triclinium wykracza poza standardy i kompleksowo łączy zabiegi z rożnych dziedzin medycyny estetycznej (także ginekologii, stomatologii i ortodoncji). Właściciel Centrum Medycyny Nowoczesnej TRICLINIUM - Warszawa, Al. KEN 47 lokal usługowy 13, tel. 22 403 40 34, www.triclinium.pl Autor bloga "Medycyna estetyczna bez tajemnic" - www.marekwasiluk.pl

