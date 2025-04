Kobiety łatwiej zarażają się wirusem HIV. Dlaczego?

Społeczny Komitet ds. AIDS (www.skaids.org) prowadził w 2012 roku kampanię Projekt Test (www.projekttest.pl), którą kierował do kobiet. Celem kampanii było uświadomienie przedstawicielkom płci pięknej jak ważnym elementem troski o zdrowie jest testowanie w kierunku HIV.

Testowanie w kierunku HIV jest niezwykle istotne niezależnie od płci, jednak warto wiedzieć, że zakażenie HIV w kontaktach seksualnych przenosi się znacznie łatwiej z mężczyzny na kobietę niż z kobiety na mężczyznę. Jest to spowodowane różną budową anatomiczną narządów płciowych kobiety i mężczyzny.

Błona śluzowa pochwy i szyjki macicy jest wrażliwa na zakażenie HIV. Ilość wirusa w nasieniu jest znacznie większa niż w wydzielinach kobiecych narządów płciowych. Nasienie pozostaje zwykle po wytrysku w narządach płciowych kobiety, co wydłuża znacznie czas kontaktu HIV z wrażliwą na zakażenie powierzchnią błony śluzowej.

Każda osoba podejmująca kontakty seksualne bez zabezpieczenia, bez względu na płeć, narażona jest na zakażenie HIV. Obecnie główną drogą zakażeń w Polsce są właśnie ryzykowne kontakty seksualne.

Dlaczego się nie badamy?

„W Polsce nadal wszystko, co wiąże się z pożyciem intymnym, często związane jest również ze wstydem. Powstrzymuje on Polaków przed mówieniem w sposób otwarty o sprawach seksu oraz powoduje, że podejmują ryzykowne zachowania seksualne” – mówi Radosław Jerzy Utnik, psycholog-seksuolog współpracujący przy kampanii społeczno-edukacyjnej „Bezwstydnie o seksie” zainicjowanej przez markę Durex.

Mimo to do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, w których można wykonać test na HIV (bezpłatnie i anonimowo!), zgłasza się ponad 30% mniej kobiet niż mężczyzn.

Czy Polacy się testują?

W Polsce statystycznie 3 osoby dziennie dowiadują się o zakażeniu. Jednak wielu Polaków uważa, że zakażenie HIV ich nie dotyczy.

Tylko 9% z nas przynajmniej raz w życiu wykonało test w kierunku HIV. Tymczasem wiadomo, że wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie leczenia, które przyczynia się do przedłużenia życia i poprawy jego jakości.

Według oficjalnych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny) w Polsce żyje ponad 15 tys. osób zakażonych HIV, jednak szacuje się, że faktyczna liczba osób żyjących z HIV i AIDS to 30-35 tysięcy!

Temat HIV jest bagatelizowany, chociaż eksperci alarmują, że jest to bardzo niebezpieczne. Pokazują to przypadki takich krajów jak Grecja czy Rumunia, gdzie ignorancja doprowadziła do znacznego wzrostu liczby zakażeń.

"Jako kraj nie mamy zbyt dużo powodów do dumy w zakresie działań w temacie HIV/AIDS. Co trzecia zakażona osoba nie wie o swoim zakażeniu, w ponad połowie przypadków nie znamy drogi zakażenia, Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) pominęło Polskę w projekcie badawczym opisującym europejski trendy, podważając wiarygodność jej danych epidemiologicznych. Sytuację ratują organizacje pozarządowe, jednocząc się i wspólnie realizując profilaktyczne projekty. Projekt Test ma już 3 lata, zaangażował ponad dwudziestu partnerów z całej Polski. Wspólnie pokazujemy, że testowanie się na HIV jest czymś naturalnym i oczywistym" – komentuje pomysłodawczyni kampanii Projekt Test Agata Kwiatkowska.

Niezmiernie cieszy fakt, że i w tej dziedzinie obserwuje się społeczne zaangażowanie biznesu. Doskonałym tego przykładem są globalne fundusze stworzone przez takie firmy jak M A C, Levi’s czy DUREX. Ten ostatni zainaugurował w 2012 roku kampanię społeczno-edukacyjną „Bezwstydnie o seksie”, której celem jest odtabuizowanie sfery seksualnej wśród Polaków. Levi Strauss & Co. i Levi Strauss Foundation do tej pory przekazały ponad 60 milionów dolarów wsparcia dla organizacji zajmujących się tematem HIV/ AIDS w 40 krajach. Natomiast powstały w 1994 r. M A C AIDS Fund stawia sobie za cel wspieranie profilaktyki oraz pomoc kobietom, mężczyznom i dzieciom dotkniętym HIV/AIDS na całym świecie, przeznaczając na ten cel każdą złotówkę pozyskaną ze sprzedaży kosmetyków do makijażu z serii VIVA GLAM.

Pamiętaj!

„Po wyglądzie człowieka nie da się poznać, czy jest zakażony HIV. Przez 8-10 lat można żyć z HIV bez żadnych objawów wskazujących na zakażenie” – informuje dr Dorota Rogowska-Szadkowska z punktu anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV.

Jedynym środkiem o sprawdzonej skuteczności w zapobieganiu zakażeniu HIV (a także infekcjom przenoszonym drogą płciową) są prezerwatywy, natomiast jedyną metodą poznania swojego statusu serologicznego jest wykonanie testu w kierunku HIV.

Test na HIV można wykonać anonimowo i bezpłatnie w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD), które świadczą poradnictwo okołotestowe oraz zatrudniają profesjonalnych doradców. Pełna lista placówek dostępna jest pod adresem: http://www.projekttest.pl/test-na-hiv-w-polsce.

Źródło: materiały prasowe Społecznego Komitetu ds. AIDS/mn