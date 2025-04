Jak sprawdzić poziom cholesterolu?

Badanie sprawdzające poziom cholesterolu to tzw. profil lipidowy - lipidogram. Badanie to, tak jak morfologia, wykonywane jest z krwi. Dzięki niemu dowiesz się, jaki masz poziom całkowitego cholesterolu, a jaki cholesterolu LDL czy HDL. W skład tego badania wchodzi także określenie innego typu lipidów – triglicerydów. Na jego podstawie lekarz może rozpoznać, czy w Twojej gospodarce lipidowej występują zaburzenia i jaki mają one charakter oraz ustala odpowiednie leczenie. Dla wszystkich tych parametrów lipidowych we krwi ustalone są uniwersalne normy.

Czemu badanie poziomu cholesterolu jest takie ważne?

Jego podwyższony poziom jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na przykład zawału serca czy udaru niedokrwiennego mózgu. Dbając o prawidłowy poziom cholesterolu zmniejszasz ryzyko wystąpienia tych chorób.

Jak dużo jest za dużo?

Ustalono wartości lipidów we krwi, których przekroczenie świadczy o chorobie. Cholesterol całkowity powinien być niższy niż 190 mg/dl, LDL poniżej 115 mg/dl, a triglicerydy poniżej 150 mg/dl. Inaczej jest z cholesterolem HDL - im jest go więcej, tym lepiej! Za wartości prawidłowe przyjmuje się stężenia powyżej 40 mg/dl dla mężczyzn i powyżej 46 mg/dl dla kobiet.

Kiedy wartości uzyskane przez Ciebie w badaniu przekraczają te wyznaczone normami, wskazuje to na zaburzenia gospodarki lipidowej. Jednym z tych zaburzeń jest właśnie podwyższony poziom cholesterolu, czyli hipercholesterolemia. Zanim rozpoznanie zastanie postawione konieczne będzie potwierdzenie choroby powtórnym wykonaniem lipidogramu.

Jak przygotować się do tego badania?

Właściwe przygotowanie do badania cholesterolu we krwi jest bardzo ważne. Nie zmieniaj swojej diety, jedz tak jak dotychczas. W okresie poprzedzającym badanie Twoja aktywność fizyczna powinna być taka jak wcześniej. Oznacza to, że jeśli regularnie uprawiasz sport, nie powinieneś z niego nagle rezygnować. Również nie powinieneś zwiększać wysiłku, jeżeli wcześniej rzadko uprawiałeś sport. Jeśli Twoja aktywność do tej pory była niska, tuż przed badaniem nie wprowadzaj intensywnego wysiłku. Może to zafałszować wyniki na twoją niekorzyść.

Jeśli w ciągu 2 miesięcy poprzedzających badanie przechodziłeś infekcje lub inne choroby, byłeś z jakiegoś powodu w szpitalu, miałeś zabieg operacyjny – koniecznie poinformuj o tym lekarza zlecającego badanie.

Upewnij się, czy do badania masz być na czczo, czyli 12 godzin bez jedzenia i picia. Jeśli przyjmujesz leki, to powiedz o nich lekarzowi i zapytaj się o zasady ich przyjmowania przed badaniem. Jeśli przed badaniem musisz przyjąć leki, możesz je popić niewielką ilością wody lub niesłodzonej herbaty. Jeśli oceniany jest tylko poziom cholesterolu całkowitego, warunek bycia „na czczo” nie jest konieczny. Nie spiesz się przed badaniem. Do przychodni przyjdź odpowiednio wcześniej, tak abyś mógł przed badaniem przez co najmniej 5 minut spokojnie posiedzieć.

Samo badanie nie wyleczy zaburzeń lipidowych

Pamiętaj, że wykonanie badań to pierwszy, ale bardzo ważny krok. Jeśli lipidogram wykaże nieprawidłowości, kolejnym krokiem będzie walka z nimi. Metod leczenia zaburzeń lipidowych jest wiele. Do najważniejszych należą: wprowadzenie nowych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz regularny wysiłek fizyczny. Jeśli zmiana stylu życia okaże się nieskuteczna konieczne będzie skorzystanie z bogatego arsenału skutecznych leków przeciwcholesterolowych.

