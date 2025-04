Ile wody powinno się wypijać codziennie?

Co dziesiąty Polak w ogóle nie pije wody, a ponad 80% z nas spożywa jej za mało w ciągu dnia. Nie pijemy wody regularnie, lecz sięgamy po nią dopiero wtedy, gdy odczuwamy pragnienie, co według ekspertów jest oznaką odwodnienia organizmu.



fot. Fotolia



Ile wody piją Polacy?

Wyniki badań przeprowadzonych przez PBS dla Stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze” są alarmujące. Aż 11% respondentów deklaruje, że w ogóle nie pije wody, a jedynie 6% badanych spożywa odpowiednią jej ilość w ciągu dnia. Większość badanych pije tylko 3-4 szklanki, czyli około litra wody dziennie, co nie stanowi nawet połowy zalecanej przez ekspertów ilości.

Ile wody powinnyśmy wypijać na co dzień?

„Według Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, dorosła kobieta powinna pić przynajmniej 2 litry wody na dzień, a mężczyzna – 2,5 litra. Według ekspertów, wypicie wtedy szklanki czy nawet butelki wody duszkiem nic nie zmieni – wodę należy bowiem spożywać w mniejszych ilościach, regularnie przez cały dzień, by utrzymać prawidłowy poziom nawodnienia organizmu.

Dlaczego picie wody jest tak ważne?

Wpływ wody na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest ogromny:

zapewnia prawidłowy przebieg procesu termoregulacji i utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej,

i utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej, poprawia czynności układu moczowego, a w szczególności funkcjonowania nerek,

a w szczególności funkcjonowania nerek, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

Picie odpowiednich ilości wody może również zmniejszać zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe oraz redukować różne dolegliwości, np. migreny.

Czym grozi odwodnienie?

Woda to jedyny składnik odżywczy, którego brak może okazać się śmiertelny w skutkach zaledwie w ciągu kilku dni. Długotrwałe odwodnienie organizmu prowadzi do wycieńczenia, osłabienia odporności, uszkodzenia organów wewnętrznych, a następnie śmierci. Skutki braku nawodnienia organizmu, które można szybko zauważyć, to przede wszystkim:

bóle głowy,



senność,

zmęczenie,

obniżony nastrój,

gorsza sprawność umysłowa,

problemy z koncentracją,

mniejsza wydolność fizyczna,

osłabienie apetytu.

– wyjaśnia dr inż. Katarzyna Okręglicka, ekspert ds. żywienia.

Na podstawie badania "Polacy a woda" wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia "Woda w Domu i w Biurze"