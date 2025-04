fot. Fotolia

Ile kosztowały nas lipcowe wakacje 2014?



Średni koszt wakacji zagranicznych, kupowanych w lipcu 2014 roku, wyniósł 2335 zł na osobę i spadł o blisko 5% w porównaniu do lipca 2013.

Za lipcowe wakacje, w najpopularniejszej w tym roku Grecji, turyści przeciętnie płacili ok. 2450 zł za osobę, podczas gdy w roku ubiegłym – 2690 zł.

Cieszące się dużym zainteresowaniem wśród Polaków oferty last minute osiągały w lipcu podobne do ubiegłorocznych przeceny.

Najpopularniejszym kierunkiem w lipcu była Grecja. W ubiegłym miesiącu ten kraj wybrało blisko 29% klientów Travelplanet.pl, co stanowi wzrost o ponad 6% w porównaniu do roku ubiegłego. Z tego co trzeci turysta wyjeżdżał na Kretę, 17% na Rodos, a po 11% na Kos i Zakynthos.

Ile Polacy zapłacą za sierpniowe wakacje 2014?



Na wakacje w sierpniu nie wydamy mniej niż w roku ubiegłym. Przeciętny koszt rezerwacji wynosi 2580 zł od osoby. Jednak jest to o 245 zł więcej niż średnio kosztował wypoczynek w lipcu br. Choć dane Travelplanet.pl mówią na razie tylko o 28-procentowym wzroście sprzedaży wycieczek w sierpniu, jednak należy pamiętać, że ok. 40% polskich turystów kupuje wakacje w systemie last minute.

Opcja ta wpłynie więc z pewnością na końcowe statystyki dotyczące sierpniowych cen. W sierpniu 2014 również najpopularniejsza będzie Grecja (30,6% rezerwacji).

Gwarancja bezpiecznego odpoczynku



Po spektakularnych upadkach polskich biur podróży w latach ubiegłych, kiedy to tylko w 2012 roku upadło 10 touroperatorów, Polska wprowadziła w ubiegłym roku dodatkowe zaostrzenia związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności. Mają one zabezpieczać interesy rodzimych turystów.

Podniesione zostały minimalne kwoty gwarancyjne dla organizatorów wyjazdów oraz wprowadzono nowy sposób ich naliczania. Na rynku pozostały więc podmioty posiadające odpowiednie kapitały.

Jak pokazuje rzeczywistość wprowadzone działania zdają egzamin, a Polacy znowu chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku. Dodatkowo, dostępność ofert, łatwość ich porównania oraz uproszczone procesy zakupowe sprawiają, że turyści mogą wyjechać na wakacje nawet z dnia na dzień, o ile tylko mają właśnie urlop.

Dane procentowe wykorzystane w artykule podchodzą z analiz Travelplanet.pl.

Źródło: materiały prasowe