W czasopiśmie „Hypertension”, opublikowano wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców brytyjskich i amerykańskich, dotyczące związku cukru i nadciśnienia tętniczego. Dokładny mechanizm tego związku jest niejasny, ale naukowcy uważają, że za duża ilość cukru we krwi niszczy właściwy odcień krwi oraz poziom soli w organizmie. Dietetyczne napoje, nie zawierające cukru, nie niosą tego ryzyka.Przeprowadzono badanie, mające na celu sprawdzenie powiązania spożywanej ilości cukru z ciśnieniem krwi. Ludzie w wieku 49-50 lat z Wielkiej Brytanii i USA zostali podzieleni na cztery grupy. Poproszono ich, by zapisywali co zjedli w ciągu ostatnich 24 godzin, a także, by oddali próbki moczu oraz mierzyli ciśnienie krwi. Badacze odkryli, że poziom cukru był najwyższy u tych, którzy spożyli więcej niż jeden słodzony napój w ciągu dnia. Odkryli również, że osoby pijące więcej niż jeden napój słodzony, spożywały więcej kalorii niż ci, którzy nie zażywali takich napojów – różnica wynosiła ok. 397 dodatkowych kalorii dziennie. Z każdą dodatkową puszką napoju słodzonego, uczestnicy mieli wyższe skurczowe ciśnienie krwi o 1,6 mmHg i rozkurczowe o 0,8 mmHg. Zauważono również, że spożywający dużą ilość napojów słodzonych, mieli niezdrowe diety i tym samym byli bardziej narażeni na nadwagę.Profesor Paul Elliott, główny autor badania, ze School of Public Health w Imperial College w Londynie, powiedział: “Powszechnie wiadomo, że jeśli mamy zbyt dużą ilość soli w diecie, jesteśmy bardziej narażeni na rozwój nadciśnienia tętniczego. Badania wskazują, że powinniśmy być ostrożni także przy spożywaniu zbyt dużych ilości cukru”. Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Osoba z ciśnieniem tętniczym 135 mmHg na 85 mmHg, jest dwa razy bardziej narażona na atak serca niż osoba z ciśnieniem 115 mmHg na 75 mmHg.Victoria Taylor, starszy dietetyk w BHF, uważa, że najlepiej unikać zbyt dużej ilości cukrów, ponieważ wtedy w naszej diecie pojawiają się dodatkowe kalorie, co może prowadzić do otyłości, będącej głównym czynnikiem ryzyka chorób serca. American Heart Association mówi, że ludzie nie powinni pić więcej niż trzy 355 ml puszki słodzonych napojów tygodniowo.Źródło: BBC Health, 1.03.2011 / mj

