Magazyn "Proceedings of the National Academy od Sciences” opublikował wyniki z danych norweskiego urzędu statystycznego, z których wynika, że każdy kolejny rok, spędzony przez dziecko w szkole, owocuje wyższą inteligencją, a dokładniej 4 punktami więcej w teście IQ. Dane zostały zebrane przy okazji wydłużenia obowiązku szkolnego w Norwegii z 7 do 9 lat nauki.

Pojawiła się jednak wątpliwość, czy wyższy poziom inteligencji nie wynika z tego, że dłużej uczą się tylko pilne i mądre dzieci. Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy, analizując wyniki testów inteligencji norweskich 19-latków. Badacze dostrzegli zależność między wydłużeniem obowiązku szkolnego a wzrostem średniej IQ u młodzieży.

Nad inteligencją warto jednak pracować nieustannie, gdyż dowiedziono, że poziom IQ może zmieniać się z wiekiem – także spadając.

