Dziś osoby mające problem ze słuchem mogą wybierać pośród kilku typów implantów słuchowych. Najpopularniejsze są implanty ślimakowe i na przewodnictwo kostne. Tam, gdzie nie przyniosą one pacjentowi korzyści, lekarze mogą przepisać implanty do bezpośredniej stymulacji akustycznej ślimaka lub takie, które działają na pień mózgu. Wszystkie one przybliżają osoby niedosłyszące do świata dźwięków. Implanty nie dla wszystkich będą jednak najlepszym rozwiązaniem i nie u wszystkich można je zastosować.

Implanty słuchowe dla dzieci i dla dorosłych

Implanty słuchowe stosuje się zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Rozwijająca się technologia pozwala wszczepiać takie urządzenia już po ukończeniu pierwszego roku życia. Dzięki tak wczesnej implantacji możliwa jest naturalna stymulacja kory mózgowej dziecka. To pozwala mu się normalnie rozwijać.

Nie ma górnej granicy wieku u seniorów. Tutaj ograniczeniem jest tylko ogólny stan zdrowia. Pacjent musi być w kondycji wystarczającej do zastosowania ogólnego znieczulenia.

Implanty słuchowe mogą być wykorzystywane przez osoby, u których występuje głęboki ubytek słuchu, częściowa głuchota. Czasem, pomagają nawet przy stwierdzeniu całkowitej głuchoty obustronnej. Sprawdzają się u osób z wrodzoną wadą słuchu, w przypadku utraty słuchu spowodowanej chorobą lub urazem, a także u osób starszych, u których kłopoty ze słuchem bezpośrednio wiążą się z procesem starzenia. Jednak nie wszyscy, którzy mają tego typu problemy, mogą zostać dopuszczeni do zabiegu implantacji.

Co robić, kiedy aparat słuchowy nie daje rezultatów?

Implanty słuchowe stosuje się przede wszystkim u pacjentów, u których aparat słuchowy wspierany terapią logopedyczną nie przynosi już oczekiwanych efektów. Jeżeli posiadasz właściwie dobrany aparat i, pomimo rehabilitacji, nie daje on spodziewanych rezultatów, bardzo możliwie, że implant będzie rozwiązaniem idealnym dla Ciebie.

Istnieją również pewne medyczne przeciwwskazania lub przypadłości, które uniemożliwiają osobom z problemami ze słuchem stosowanie aparatu słuchowego. Problemem utrudniającym jego codziennie używanie mogą być np. wycieki ropne z ucha. Korzystanie z aparatu przy takich dolegliwościach może prowadzić do pogłębienia komplikacji zdrowotnych. Z pewnością też nie odczujemy należytych efektów, które aparat miał gwarantować.

Niekiedy organizm może zareagować na aparat słuchowy alergicznie i z tego powodu nie będziemy w stanie go nosić. Problem może stanowić także budowa ucha. Zrośnięte małżowiny uszne skutecznie przeszkodzą w stosowaniu wewnątrzusznego aparatu słuchowego. W tego typu przypadkach funkcję wzmacniania dźwięku i przesyłania go do ucha wewnętrznego świetnie przejmują implanty słuchowe. Fala akustyczna przekazywana przez implanty omija problematyczne strefy np. niedziałający prawidłowo kanał słuchowy. Dzięki temu możliwa jest poprawa słuch u osób, które nie mają możliwości czerpania korzyści z aparatu.

Jak wygląda operacja wszczepienia implantu słuchowego?

Wszczepienie implantu słuchowego jest zabiegiem chirurgicznym. Przed operacją pacjent w placówce wszczepiającej implanty musi przejść szereg badań. Ich celem jest ostateczna kwalifikacja do implantu i sprawdzenie, że nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu. Ważne, żeby pamiętać, iż wszczepienie implantu nie oznacza od razu normalnego słyszenia. Około miesiąca po zabiegu, gdy rana się zagoi, do dzieła przystępuje inżynier kliniczny. Wspólnie z pacjentem dopasowuje on procesor mowy. To małe urządzenie, które odpowiada za rejestrowanie dźwięków z zewnątrz.

W przypadkach, gdy pacjent długo zmagał się z niedosłuchem, może się zdarzyć, że będzie niezbędna rehabilitacja przy pomocy surdologopedy. Zadaniem tego procesu jest nauka ponownego rozpoznawania dźwięków i rozumienia mowy.

Warto pamiętać, że gdy nie pomaga już aparat słuchowy, nadal mamy szansę na normalne słyszenie. Dają ją nowoczesne implanty słuchowe. Ważne, żeby możliwie szybko skorzystać z konsultacji laryngologa, który może nas skierować do placówki wszczepiającej implanty. Im szybciej podejmiemy decyzję o leczeniu, tym większe korzyści nam ono przyniesie.

