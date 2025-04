Już w 1996 roku pojawiły się pierwsze informacje o związku pomiędzy występowaniem chłoniaka anaplastycznego o dużych komórkach (ALCL) z implantami stosowanymi np. przy powiększaniu piersi. Częstość występowania tego schorzenia oceniane jest według lekarzy na poziomie 1-3 przypadków na milion kobiet z implantami. Nie do końca jest jednak wyjaśniony mechanizm w jakim dochodzi do rozwoju tego rzadkiego typu nowotworu.

Naukowcy przeanalizowali 36 przypadków chłoniaka u kobiet, wśród których w 29 przypadkach rozpoznano właśnie ALCL. Niektóre pacjentki otrzymywały chemioterapię z, lub bez radioterapii. Podstawowym leczeniem było jednak chirurgiczne usunięcie implantu pozwalające uzyskać kontrolę choroby. Nie udało się niestety ustalić związku pomiędzy rozwojem chłoniaka a specjalnym typem implantów lub czynnikami ryzyka ze strony pacjentki.. Tym co rekomendują eksperci jest to, by w razie stwierdzenia zbiornika płynu w okolicy implantu w 6 lu więcej miesięcy po operacji przeprowadzić pełną diagnostykę mającą wykluczyć rozwój ALCL.

„Potrzeba dodatkowych badań, by stwierdzić związek pomiędzy implantami piersi a ALCL oraz znaczenie kliniczne tej choroby, nasze wyniki dostarczają jednak użytecznych informacji zarówno dla pacjentów jak i lekarzy.” - podsumowuje dr Soeren Mattke, główny autor pracy.

Źródło: PhysOrg/ kp

