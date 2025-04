Co oznacza termin in vitro?

In vitro (łac. "w szkle") to termin stosowany przy opisywaniu badań biologicznych. Oznacza procesy biologiczne przeprowadzane poza organizmem. Od mężczyzny i kobiety pobierane są odpowiednio plemniki i komórki jajowe, a ich połączenie przeprowadzane jest poza organizmem – w warunkach laboratoryjnych.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg ten wymaga wcześniejszego przygotowania. Najczęściej przez jeden cykl poprzedzający zabieg kobieta przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Następnie jest poddawana tzw. kontrolowanej hiperstymulacji jajników. Jak sama nazwa wskazuje - ma ona na celu maksymalnie pobudzić jajnik do prawidłowego funkcjonowania. W tym celu stosuje się leki: gonadotropiny i gonadoliberyny. Lekarz monitoruje proces stymulacji, oceniając strukturę pęcherzyków w jajniku podczas badania USG oraz oceniając ich funkcję poprzez zbadania poziomu hormonu

– estradiolu. Średnica pęcherzyków w jajniku w badaniu USG powinna wynieść >18mm, a stężenie estradiolu wynosić >300pg na pęcherzyk.

Po skutecznej hiperstymulacji kolejnym etapem jest pobranie komórek jajowych. Odbywa się to za pomocą igły wprowadzonej do jajnika przez pochwę

– wszystko pod kontrolą sondy do USG przezpochwowego. W tym czasie partner oddaje nasienie. W laboratorium przeprowadza się połączenie komórek jajowych z plemnikami. Po 24 godzinach sprawdza się, czy komórki uległy zapłodnieniu. W przeciągu kolejnych 24 godzin dochodzi do podziałów połączonych już komórek. Takie połączone komórki ulegające podziałom to embriony. Następnie są one przenoszone do macicy

– zwykle przenosi po 2 embriony.

Jednak u kobiet powyżej 35 roku życia, ze względu na związane z wiekiem ograniczenie płodności i większe ryzyko poronienia, lekarz może zdecydować o przeniesieniu większej liczby embrionów.

Aby zapewnić prawidłowe zagnieżdżenie embrionu i kształtowanie się łożyska, na tym etapie stosuje się dodatkowo progestageny.

Po zabiegu

Leki te należy stosować do czasu spodziewanej miesiączki, kiedy to przeprowadza się test ciążowy. W przypadku jego pozytywnego wyniku kontynuuje się stosowanie progestagenów

– do ok. 12-14 tygodnia ciąży. Ostatecznym badaniem potwierdzającym prawidłowo przebiegającą ciążę jest badanie USG.

Natomiast ujemny wynik testu ciążowego oznacza nieskuteczną próbę. Odstawiamy wtedy progestageny, co powoduje wystąpienie krwawienia miesiączkowego.

