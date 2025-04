Spotkanie prasowe inaugurujące działalność kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz osób 60+ odbyło się 13 marca 2013 r. w Centrum Prasowym PAP. Wyniki badań zaprezentowali m.in. dr Tomasz Sobierajski, socjolog z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, dr Elżbieta Ostrowska, sekretarz generalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz dr Roman Biskupski, dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Seniorzy, aktywujcie się!

– Starość jest jak ciemny pokój do, którego wszyscy boją się wejść. Jestem przekonana, że kampanie, takie jak obecna, pozwalają nam przełamać ten strach, pozwalają pokazać, że starość czeka każdego z nas, że starość może być pogodna, szczęśliwa, atrakcyjna – stwierdziła podczas spotkania dr Elżbieta Ostrowska, sekretarz generalny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

– To media kształtują wizerunek starszego człowieka. Nie zawsze jest on pozytywny – zauważyła dr Elżbieta Ostrowska, która zaapelowała do mediów o to, by pokazywały ludzi starszych jako „ludzi radosnych, żyjących pełnią życia, służących innym, jako nasz kapitał społeczny, a nie obciążenie". Zmiana wizerunku osób starszych jest również celem kampanii na rzecz osób 60+. Jej pomysłodawcy chcą aktywizować seniorów poprzez "promowanie wszelkich aktywności osób starszych i dla osób starszych, które zmieniają powszechną percepcję seniorów".

Jednak nie wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z ekspertami i wynikami przeprowadzonych przez nich badań. Nie każdy senior potrzebuje aktywizacji. Najlepszym przykładem jest jeden z uczestników konferencji, emerytowany dziennikarz, Stefan Zubczewski, który sam sobie utworzył stanowisko pracy i od kilku lat jest dokumentalistą.

Jego największym sukcesem jest fotograficzna dokumentacja budowy Stadionu Narodowego. Jako jedyny fotograf w Polsce spędził na budowie 400 dni. Od kilku lat prowadzi również stronę internetową babcia polka.pl, która jest poświęconą dla pań powyżej 50. roku życia.

Inną ważną kwestię poruszyła jedna z uczestniczek konferencji, która słusznie zauważyła, że "Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz osób 60+" szybko może stracić na aktualności, ponieważ wiek emerytalny został właśnie podniesiony do 67. roku życia.

Z tego powodu eksperci powinni szybko dostosować program kampanii do zmieniających się okoliczności. Zaapelowała także, aby Uniwersytety Trzeciego Wieku szły z duchem czasu i aktualizowały swoje oferty dla seniorów, ponieważ obecny program nie jest atrakcyjny dla osób, które przejdą na emeryturę w wieku 62, 64 lub 67 lat.

Uczestniczka zauważyła także, że nie wszyscy seniorzy potrzebują aktywizacji zawodowej, ponieważ nawet po przejściu na emeryturę też chcą być zaangażowani w życie społeczne. Dalej są i chcą być aktywni, potrzebują tylko innych rozrywek niż wycieczki rowerowe czy wspólne zajęcia w zespołach tanecznych. Tym bardziej, że większość seniorów umie już korzystać z internetu i bez problemów odnajduje się w cybernetycznej przestrzeni.

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz osób 60+ to projekt, który zrzesza różne organizacje działające na rzecz osób starszych w Polsce, w tym: Caritas Polska, Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związek Powiatów Polskich. Akcja ma charakter długofalowy.

Pomysłodawcy kampanii określili jej najważniejsze cele: umacnianie wizerunku seniora jako osoby aktywnej , w pełni korzystającej z życia, odważnie wykorzystującej swoje najcenniejsze zasoby (czas i doświadczenie), których brakuje młodszym osobom, a także wspieranie seniorów w poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności.

Osoby działające na rzecz kampanii 60+ zamierzają skoncentrować swoje wysiłki na następujących obszarach tematycznych:

zdrowie,

kwestie społeczne,

finanse, prawo,

edukacja,

aktywizacja.

