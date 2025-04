fot. Fotolia

Natężona walka z polio trwa w wielu rejonach świata. Aby bezwzględnie zapobiec powrotowi choroby na terytorium Indii, lokalne władze zarządziły, iż od 1 marca 2014 roku od osób podróżujących z Afganistanu, Etiopii, Izraela, Kenii, Nigerii, Pakistanu i Somalii do Indii wymagane będzie przyjęcie doustnej szczepionki przeciwko poliomyelitis co najmniej 4 tygodnie przed wyjazdem. Obowiązek szczepień nie dotyczy podróżnych, którzy nie są mieszkańcami wymienionych siedmiu państw.

Powodem tej decyzji jest to, że w Indiach od ponad 3 lat nie odnotowano przypadku zachorowania na tę groźną chorobę. Najprawdopodobniej w lutym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma oficjalnie ogłosić Indie państwem wolnym od poliomyelitis, czyli choroby Heinego i Medina.

Stało się to dzięki konsekwentnie realizowanemu powszechnemu programowi szczepień. Uczestniczyło w nim ponad 2 miliony wykwalifikowanych pracowników, którzy zaszczepili 170 milionów dzieci w wieku do piątego roku życia.

Tymczasem w Pakistanie (gdzie, podobnie jak w Nigerii i Afganistanie wirus polio występuje endemicznie) program szczepień jest jawnie bojkotowany. Dzień po jego rozpoczęciu, trzech pracowników odpowiedzialnych za szczepienie ludności zostało zabitych. Powszechnie panuje opinia, że akcji obawiają się talibowie i inne ekstremistyczne organizacje.

Problemy ze szczepieniami utrzymują się także w krajach będących w stanie wojny, np. w Syrii. Z powodu nasilających się walk w prowincji Ar-Rakka na północy Syrii, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie były w stanie zaszczepić przeciwko polio 100 tys. dzieci. Utrzymywanie się takich tendencji może spowodować kalectwo i śmierć wielu mieszkańców tych regionów, jak również doprowadzić do zintensyfikowania rozprzestrzeniania się wirusa.

Należy pamiętać, że uchodźcy z Bliskiego Wschodu często emigrują do znanych i popularnych wśród Europejczyków rejonów, np. do Egiptu, Bułgarii, czy Turcji. Warto dla bezpieczeństwa własnego i bliskich uwzględnić ten fakt przed wyjazdem na wakacyjne do takich miejsc.

Natomiast przed podróżą do krajów endemicznego występowanie poliomyelitis, a także krajów ościennych lub terenów ponownie zainfekowanych wirusem polio, bezwzględnie warto poddać się szczepieniu.

WHO zaleca, aby każdy podróżujący za granicę, niezależnie od celu podróży, był uodporniony przeciwko polio zgodnie ze schematem szczepień dziecięcych. Na polskim rynku dostępna jest szczepionka przeciwko poliomyelitis przeznaczona dla dzieci i dorosłych. Ponadto istnieją również szczepionki skojarzone, np. często stosowana w medycynie podróży szczepionka, zapewniająca ochronę przeciw poliomyelitis, błonicy i tężcowi.

