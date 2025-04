Być może są kobiety, które nigdy nie uskarżały się na nieprzyjemne dolegliwości okolic intymnych, takie jak świąd, pieczenie, ból podczas stosunku. Z pewnością jest ich tak niewiele jak tych, które nigdy nie były przeziębione. Warto więc wiedzieć, jak uniknąć problemów. Oto ważne zasady.

1. Dbaj o florę bakteryjną.

Zapominamy, że za zdrowie układu rozrodczego odpowiada m.in. równowaga między różnymi szczepami bakterii znajdującymi się w pochwie. Jeśli zostanie zachwiana, wtedy zamiast pożytecznych bakterii, pałeczek kwasu mlekowego (Lactobacillus), pojawiają się drobnoustroje wywołujące infekcje (grzyby, bakterie beztlenowe, pierwotniaki). Aby utrzymać dobrą florę w pochwie, warto stosować probiotyki – raz dziennie kapsułkę doustnie, a po wyleczeniu infekcji także dopochwowo (żel, kapsułki).

2. Dbaj o higienę.

Podmywaj się dwa razy dziennie, ciepłą wodą. Możesz używać specjalnych płynów do higieny intymnej o kwaśnym pH, najlepiej bez substancji zapachowych.

- Nie rób irygacji pochwy, chyba że zleci je lekarz.

- Nie używaj myjek ani gąbek – są siedliskiem grzybów i bakterii.

- Jeśli masz wybór, bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie. Gdy jednak decydujesz się na kwadrans w pianie, zadbaj, by kosmetyk do kąpieli miał odpowiednie pH, mało barwników i substancji zapachowych, które mogą podrażnić błony śluzowe okolic intymnych.

- Do wycierania okolic intymnych używaj najlepiej jednorazowych, papierowych ręczników lub bawełnianych, ale przeznaczonych tylko do tego celu. Powinny zawsze być suche (grzyby lubią wilgoć!).

- W czasie miesiączki stosuj raczej podpaski niż tampony, często je zmieniaj.

3. Odpowiednio się ubieraj.

Noś bawełnianą, przewiewną bieliznę. Stringi wkładaj tylko wyjątkowo. Na przesuwającym się między pośladkami sznureczku bakterie i grzyby łatwo mogą przedostać się do pochwy. Na noc najlepiej wcale nie wkładaj bielizny. ¦ Ubieraj się w luźne, przewiewne stroje z naturalnych materiałów. Sztuczne tworzywa i obcisłe ubrania powodują przegrzewanie okolic intymnych oraz utrudniają odprowadzanie wilgoci – to idealne warunki do rozwoju grzybów.

4. Wzmacniaj odporność.

Infekcje intymne są bardzo często efektem osłabienia sił obronnych organizmu. Dlatego zadbaj, aby w twoim jadłospisie nie zabrakło witamin i minerałów – do każdego posiłku dodawaj owoc lub porcję warzyw (może to być np. surówka albo jarzyny w zupie). Co najmniej trzy razy w tygodniu wybierz się na szybki, długi (co najmniej półgodzinny) spacer. Wysypiaj się i staraj się unikać stresu. Dzięki temu twoja odporność będzie silna. Nawet jeśli zacznie się infekcja, komórki obronne zdołają szybko zniszczyć chorobotwórcze drobnoustroje.