Porady udziela ginekolog-położnik Ewa Paszkiewicz

Być może droga podania leku wydaje się Pani nielogiczna, ale wbrew pozorom probiotyki, czyli dobre bakterie (w tym wypadku pałeczki kwasu mlekowego), podane doustnie są skuteczne. Zasiedlają przewód pokarmowy, a stamtąd przedostają się do pochwy, pokonując odcinek między odbytem a pochwą. Jednocześnie działają na przewód pokarmowy, co poprawia odporność organizmu. Jeśli jednak nie jest Pani przekonana do takiego leczenia, można zastosować probiotyki dopochwowe w kapsułkach.