Choć woda w basenie i jego otoczenie są regularnie dezynfekowane, na pływalniach roi się od zarazków, które przyczyniają się do różnych infekcji. Warto wiedzieć, co robić, by ich uniknąć.



Reklama

Infekcja intymna

Chlor z wody basenowej podrażnia śluzówkę, która łatwiej ulega zakażeniom, np. rzęsistkiem, chlamydiami.

Zapobiegaj: Od razu po wyjściu z wody umyj się i przebierz. Unikaj też siadania na brzegu basenu, bo może tam być więcej bakterii niż w wodzie.

Grzybic stóp

Płytki wokół basenu, prysznice, przebieralnie – to ulubione miejsca grzybów.

Zapobiegaj: Nie chodź boso w okolicy basenu. Po wyjściu z kąpieli opłucz stopy pod bieżącą wodą i osusz ręcznikiem. Możesz też zastosować krem przeciwgrzybiczy (np. Daktarin, Oliprox).

Reklama

Zapalenie pęcherza

Chorobę najczęściej wywołuje bakteria kałowa Escherichia coli, która może znajdować się w wodzie. Zakażeniu sprzyja wychłodzenie organizmu.

Zapobiegaj: Zanim zmienisz kostium na suche ubranie, umyj krocze żelem do higieny intymnej. Zawsze opróżniaj pęcherz po wyjściu z basenu.