Infekcje intymne - na jakie objawy należy zwrócić uwagę

Infekcje intymne to wstydliwy, ale bardzo popularny problem wśród Pań. Jak ich uniknąć? Co zrobić, gdy już się pojawią i przede wszystkim – na jakie objawy należy zwrócić uwagę? Niektóre infekcje intymne są stosunkowo niegroźne i przemijają, jednak większość wymaga wizyty u ginekologa. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym możemy skutecznie unikać infekcji.

Flora bakteryjna okolic intymnych

Przyczyną infekcji intymnych jest zaburzenie flory bakteryjnej pochwy. Ochronę przed bakteriami zapewniają nam pałeczki kwasu mlekowego, które stanowią około 95% wszystkich bakterii w pochwie zdrowej kobiety. Pozostałe 5% to bakterie, które powszechnie uważamy za chorobotwórcze. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej ochrony. To dzięki pałeczkom kwasu mlekowego w miejscach intymnych utrzymuje się kwaśne pH na poziomie 3,8 – 4,2, które skutecznie uniemożliwia namnażanie się chorobotwórczych bakterii. Czy to oznacza, że wystarczy zachować odpowiednie pH pochwy, by infekcje intymne omijały nas szerokim łukiem? – Prawidłowa flora bakteryjna pochwy rzeczywiście chroni nas przed infekcjami i zwykle zapewnia odpowiednią ochronę. Jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do niekorzystnych zmian w mikroflorze, co może doprowadzić do stanu, w którym ochrona ta staje się niewystarczająca. Do takich zmian flory bakteryjnej pochwy dochodzi szczególnie podczas kuracji antybiotykowej, w wyniku zmian hormonalnych, jak również z powodu nieprawidłowej higieny – nie tylko niewystarczającej, ale i nadmiernej. Nasz styl życia i stres również wpływają na ilość i jakość bakterii tworzących mikroflorę pochwy. Dlatego profilaktycznie warto stosować doustne lub dopochwowe produkty probiotyczne zawierające odpowiednio dobrane pałeczki kwasu mlekowego. Polecane są one przede wszystkim właśnie podczas kuracji antybiotykowej, ale również wtedy, gdy w naszym organizmie występują duże zmiany hormonalne, czyli np. w okresie ciąży – podkreśla Marzena Król, Specjalista ds. Probiotyków z firmy IBSS BIOMED S.A. produkującej lek Lactovaginal.

Infekcje intymne – niepokojące objawy

Jeśli jednak zaobserwujemy niepokojące objawy, to oznacza, że na profilaktykę jest już za późno. Do najczęściej występujących infekcji należą te spowodowane przez bakterie beztlenowe oraz grzyby, szczególnie z gatunku Candida (najczęściej Candida albicans, stąd też inna nazwa choroby – kandydoza).

Objawy towarzyszące infekcjom intymnym są różne w zależności od drobnoustrojów, które je wywołały. Niepokoić na pewno powinny nas upławy, które stają się bardziej obfite i zmieniają zapach oraz kolor. O infekcji bakteryjnej świadczą przede wszystkim mlecznobiałe lub żółte upławy o intensywnym rybim zapachu, natomiast w przypadku kandydozy występują upławy białe o konsystencji wiejskiego serka, a ich zapach może być „słodkawy”. Oczywiście zaniepokoić musi nas każde pieczenie, świąd czy zaczerwienie okolic intymnych i gdy zaobserwujemy te objawy, to należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Przed wizytą warto wesprzeć się probiotykiem dopochwowym, który przyspieszy powrót do zdrowia. Niezmiernie ważne są także regularne kontrole u ginekologa, ponieważ infekcje intymne mogą przebiegać niemal całkowicie bezobjawowo lub objawy pojawiają się dopiero w późniejszym, a co za tym idzie – trudniejszym do wyleczenia stadium choroby.

O nasze miejsca intymne dbajmy szczególnie, gdy korzystamy z basenów czy sauny. Profilaktyczne korzystanie z preparatów zawierających pałeczki kwasu mlekowego jest wtedy jak najbardziej wskazane. Dotyczy to oczywiście również całego letniego okresu, kiedy to chętniej korzystamy z wspólnych kąpielisk.

Podczas kuracji antybiotykowej stosowanie probiotyków również jest wskazane. Dzięki temu możemy przerwać zaklęty krąg infekcji. – Infekcje bakteryjne są leczone przede wszystkim antybiotykami, a antybiotyki zabijają także korzystne bakterie obecne w naszej pochwie. Dlatego po kuracji antybiotykowej nie jesteśmy w pełni chronione przed infekcjami, co może być przyczyną często występujących nawracających stanów zapalnych pochwy. W odbudowie flory bakteryjnej i w przywracaniu właściwego pH pochwy pomogą nam odpowiednio dobrane pałeczki kwasu mlekowego przyjmowane doustnie lub dopochwowo – wyjaśnia Marzena Król, Specjalista ds. Probiotyków z firmy IBSS BIOMED S.A.

Infekcje intymne – jak im zapobiegać

Stosowanie się do kilku prostych zasad, zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji intymnych, ale musimy pamiętać, że czasem – zwłaszcza podczas znacznych zmian hormonalnych – nawet najlepsza higiena nie wystarczy.

Poniżej przedstawione działania powinny stać się dla każdej kobiety tak naturalne, jak mycie zębów czy wieczorne zmywanie makijaż:

co najmniej raz dziennie myj miejsca intymne preparatem do tego przeznaczonym, o pH nie wyższym niż 5,5, które zostało potwierdzone atestem; pamiętaj o tym, że zbyt częste mycie nie jest wskazane!

używaj osobnego ręcznika do osuszania miejsc intymnych;

noś przewiewną, bawełnianą bieliznę;

podpaski zmieniaj co 4 godziny, tampony co 3 godziny;

podmyj się po stosunku,

jeśli nie masz stałego partnera, zawsze używaj prezerwatyw;

podmyj się po skorzystaniu z sauny lub basenu;

nigdy nie korzystaj z cudzego ręcznika;

podmywaj się zawsze od przodu do tyłu; nie korzystaj z gąbek lub myjek, ponieważ są one siedliskiem bakterii;

z gorących kąpieli korzystaj sporadycznie, na co dzień lepszy będzie prysznic;

profilaktycznie aplikuj preparaty dopochwowe z pałeczkami kwasu mlekowego takie jak np. Lactovaginal.

Stosowanie się do tych zasad oraz regularne wizyty u ginekologa, to najlepszy sposób uniknięcia przykrych konsekwencji korzystania z basenu czy letnich kąpieli. Pamiętajmy, że infekcje intymne nie znikną same i nie wyleczą ich preparaty dostępne bez recepty. A stawka jest bardzo wysoka, bo chodzi nie tylko o nasze samopoczucie, ale również ogólne zdrowie i płodność.

