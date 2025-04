Infekcje intymne – problem zawsze aktualny

Infekcje intymne to częsta kobieca przypadłość. Mogą nasilać się one w pewnych okresach roku, poza tym większa cześć z nich ma przewlekły charakter. Należy więc dobrze poznać swoje ciało i kontrolować wszelkie zmiany. Są to dolegliwości, z którymi, pod opieką odpowiedniego lekarza specjalisty, można sobie poradzić.

Nie leczone bądź niewłaściwie kurowane infekcje mogą mieć groźne konsekwencje. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat samego problemu oraz profilaktyki.

W pochwie zdrowej kobiety przeważają tzw. bakterie tlenowe oraz pałeczki kwasu mlekowego. Dzięki nim flora bakteryjna utrzymuje swój naturalny charakter, czyli kwaśny odczyn pH od 3,5 do 4,5. Hamują one również rozmnażanie się szkodliwych dla organizmu kobiety bakterii. Zaburzenie równowagi flory bakteryjnej powoduje szereg infekcji pochwy. Dochodzi do nich bard

o często ponieważ jej skład ulega ciągłym zmianom, np. za każdym razem w okresie menstruacji.

Najczęstsze rodzaje infekcji intymnych u kobiet:

Bakteryjne zapalenie pochwy, czyli waginoza bakteryjna wywoływana jest poprzez zaburzenia równowagi mikroflory bakteryjnej. Zachodzą one przede wszystkim na skutek zmian hormonalnych w organizmie. Głównym objawem waginozy jest wydzielina o bardzo intensywnym i nieprzyjemnym zapachu.

Grzybicze zapalenie pochwy jest to jeden z najczęściej spotykanych problemów ginekologicznych u kobiet. Objawia się on poprzez swędzenie miejsc intymnych, pieczenie, zaczerwienienie oraz białawe naloty w okolicach narządów płciowych. U większości kobiet jest to przypadłość często powracająca, nawet do kilkunastu razy w ciągu roku.

Rzęsistkowe zapalnie pochwy wywoływane jest przez pasożytującego pierwotniaka przenoszonego przeważnie drogą płciową. Przyczyną zakażenia może też być niewłaściwa higiena. Głównymi objawami tej infekcji są: wydzielina z pochwy, świąd oraz ból podczas współżycia.

Kobiety z infekcjami miejsc intymnych powinny zgłosić się do odpowiedniego lekarza specjalisty. Nie leczone infekcje usposabiają bowiem do zapaleń macicy i przydatków, co w dłuższym okresie może prowadzić do niepłodności. Dlatego oprócz działań prewencyjnych ważne są regularne badania i obserwacja własnego ciała.

Można zmniejszać ryzyko występowania infekcji pochwy bądź ich nawrotom przestrzegając zasad higieny fizycznej i psychicznej organizmu oraz stosując środki zapobiegawcze:

Do higieny intymnej używaj kosmetyków o naturalnym pH.

Od czasu do czasu stosuj preparaty do irygacji pochwy, np. Aflovag, stworzonego na bazie naturalnych składników: oczaru, rumianku, lawendy i róży. Wspomożesz dzięki temu zachowanie równowagi flory bakteryjnej. Preparat dodatkowo działa przeciwzakażeniowo.

Noś odpowiednią bieliznę z naturalnych tkanin.

Profilaktycznie stosuj apteczne środki pozwalające na obniżenie pH pochwy, np. VitaGyn C. Szczególnie używaj ich, gdy wybierasz się np. na basen.

Podczas menstruacji używaj podpasek. Przemywaj miejsca intymne i zmieniaj często bieliznę.

Unikaj sytuacji stresowych, szczególnie w okresie miesiączki. Stosuj techniki relaksacyjne bądź postaraj się znaleźć własny inny sposób na uspokojenie emocji.

