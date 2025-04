Dziewczynki chorują, bo wyściełający ich miejsca intymne nabłonek jest wyjątkowo delikatny, a tym samym podatny na urazy i zakażenia. Ponadto brak owłosienia łonowego i poduszeczek tłuszczowych warg sromowych powoduje, że są one znacznie słabiej chronione. Jeśli do tego dodamy nieprzestrzeganie zasad higieny (np. nieumiejętne podcieranie się) i potrzebę poznawania własnego ciała (dotykanie nie zawsze czystymi rękami miejsc intymnych), to mamy gotowy przepis na infekcję. Podrażnienia i zakażenia miejsc intymnych mogą być także spowodowane ciałem obcym w pochwie, owsikami, uczuleniem.

Reklama

Infekcje intymne u dziewczynek - jak je rozpoznać?

Zaczyna się od upławów, które mogą mieć nieprzyjemny zapach i barwę od białej do brązowej. Nierzadko towarzyszy im świąd, częste oddawanie moczu, ból lub pieczenie w czasie siusiania, popuszczanie moczu.

Reklama

Infekcje intymne u dziewczynek - jak je leczyć?

Doraźnie warto zastosować nasiadówki z Tantum Rosa (lek przeciwzapalny). To złagodzi objawy, ale nie wyleczy infekcji. Konieczna będzie wizyta u lekarza, najlepiej ginekologa, który ma doświadczenie w badaniu dziewczynek. Można też zacząć od zwykłego pediatry, bo czasem okazuje się, że objawy nie mają podłoża ginekologicznego (np. świąd wywołało uczulenie). Lekarz powinien zlecić dziecku badanie ogólne i posiew moczu oraz przepisać odpowiednie leki (maści, tabletki, czasem preparaty dopochwowe).