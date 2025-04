Dolegliwości zdrowotne są jedną z głównych przyczyn rezygnacji z planów wśród kobiet. Najczęściej to one są powodem wykluczenia Polek z przyjemności, jakie dają im życie seksualne (28%), praca (24%) oraz aktywność sportowa (22%). Na plany związane z życiem seksualnym największy wpływ mają infekcje układu moczowego.

Jak często cierpimy na problemy z pęcherzem?

Problemy związane z układem moczowym są wśród kobiet bardzo powszechne. Trzy na cztery Polki doświadczyły tego rodzaju dolegliwości osobiście – wynika z badań ośrodka Millward Brown przeprowadzonych w ramach akcji „Niewykluczone”. Najczęstszymi objawami, jakich doświadczają kobiety w tym trudnym okresie, są częste wizyty w toalecie oraz pieczenie lub ból przy oddawaniu moczu (po 63%). Prawie jedna trzecia (27%) cierpiała z powodu ZUM w ciągu ostatniego roku.

Jak uniknąć infekcji pęcherza?

Zalecamy wypijanie ok. 2,5 litra płynów dziennie ze względu na wypłukiwanie szkodliwych drobnoustrojów z układu moczowego. Będzie to wiązało się z częstymi wizytami w toalecie, ale w przypadku ZUM wstrzymywanie opróżniania pęcherza nie jest wskazane. Należy także o tym pamiętać po stosunku oraz przed snem. Kobietom po menopauzie zaleca się stosowanie kremów dopochwowych z hormonami, które dzięki zmianom pH ograniczają zdolność bakterii chorobotwórczych do namnażania. Pomocne jest także zażywanie preparatów zawierających ekstrakt z żurawiny. Kiedy po 2-3 dniach domowej kuracji nie ma poprawy lub zapalenie się zaostrza, należy niezwłocznie udać się do lekarza” – tłumaczy ekspert.

Nie daj się wykluczyć!

Żadna nie lubi, kiedy coś staje jej na przeszkodzie, niezależnie od tego, czy jest to bariera psychologiczna, społeczna czy fizyczna. Dlatego akcja „Niewykluczone” popiera kobiety, które starają się być przygotowane na każdą okazję, są świadome i energiczne – działają aktywnie, nie oglądają się za siebie i nie rozpaczają w momencie porażki. Zawsze szukają wyjścia z sytuacji, nie pozwalają się wykluczyć z ważnych aspektów życia – są wśród nich matki, sportsmenki, kobiety biznesu. Liczy się dla nich radość i spełnienie.

Na podstawie materiałów prasowych Urinal Intensive