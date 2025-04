Badania z użyciem Adipotide (nazwa nadana lekowi) przeprowadzono na otyłych małpach. Zwierzęta w ciągu trwającej 4 tygodnie kuracji straciły 11% wyjściowej masy ciała, zmniejszył się ich wskaźnik masy ciała (BMI), obwód brzucha, oraz o 50% spadło ich zapotrzebowanie na insulinę. Badania obrazowe ujawniły również znaczną redukcję ilości tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, naukowcy podkreślają, że zwierzęta stały się otyłe nie poprzez celowane zabiegi badaczy, one po prostu jadły więcej i unikały aktywności fizycznej, co spowodowało przyrost masy ciała i wszystkie związane z nim konsekwencje.

Jak zatem działa Adipotide? Do tej pory pomysły leczenia otyłości, które często nie wychodziły poza próg badań przedklinicznych, skupiały się na tłumieniu apetytu i przyspieszaniu metabolizmu. Adipotide zawiera natomiast substancję łączącą się z białkiem na powierzchni komórek naczyń krwionośnych w tkance tłuszczowej oraz syntetycznego peptydu, który uśmierca te komórki. Adipocyty (komórki tkanki tłuszczowej) pozbawione dopływu życiodajnej krwi, ulegają resorbcji.

„Przeprowadzenie tego związku przez serię badań klinicznych, pozwoliłoby na nie – chirurgiczne zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, czyli coś w czym zawiodły obecnie stosowane leki działające na zasadzie hamowania apetytu, lub ograniczeniu wchłaniania tłuszczów z diety.” - podsumowuje dr Renata Pasqualini z MD Anderson Cancer Center.

Źródło: Science Daily/ kp

