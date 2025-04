Innowacyjne sztućce dla osób z hemiplegią

Jedzenie jest codzienną czynnością, która dla osób z hemiplegią stanowi niemałe wyzwanie. Jak się jednak okazuje, może stać się także okazją do rehabilitacji. Nóż i widelec, którymi posługujemy się na co dzień, nie są użyteczne dla ludzi z niedowładem mięśni jednej połowy ciała. Ulepszenie ich to zadanie dla wzornictwa, którego podjął się holenderski projektant Mickael Boulay w swojej pracy „Transitions”.

Reklama

Przedmiot codziennego użytku skutecznym narzędziem rehabilitacyjnym

„Ludzkie ciało jest jak plastik – poświęcając mu odpowiednio dużo czasu i wysiłku, możemy je rzeźbić”. Idea ta pomogła stworzyć serię sztućców, które nie tylko ułatwiają codzienne czynności, ale także zwiększają zdolności motoryczne w upośledzonym ręku. Progres postępuje krok po kroku, a sztućce pomagają przywrócić władzę początkowo w głównych mięśniach kończyny aż po same koniuszki palców.

Reklama

Psychoterapia zaklęta w codziennych czynnościach

Projekt tworzony był przy współpracy z psychoterapeutką Yvonne van Woerkum oraz z Willemem – chłopcem z porażeniem połowicznym. Podstawą terapii jest paraleliczność funkcji widelca (nabijanie, krojenie i trzymanie) do sposobu ich trzymania. Ergonomia przedmiotów i wykorzystanie ich do codziennych ćwiczeń pozwalają nie tylko odzyskać niezależność, ale także pewność siebie oraz komfort psychiczny ludzi cierpiących na to schorzenie. Bouley przypomina im, że „tak samo jak stali się oni niepełnosprawni, mogą również przestać nimi być”.

Więcej o pracy Mickaela Boulay'a przeczytasz na www.mickaelboulay.fr

Autor: us

Polecane: Na czym polega rehabilitacja?