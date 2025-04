Nilotynib i imatynib



Brytyjska Agencja Oceny Technologii Medycznych NICE (National Institute for Clinical Excellence) zaktualizowała zalecenia dotyczące pierwszej linii leczenia PBSz. Zmiany w rekomendacjach wynikają z ponownej oceny imatynibu pod względem leczenia przewlekłej białaczki szpikowej. W szczególności, standardowa dawka imatynibu jest zalecana jako opcja w pierwszej linii leczenia u osób dorosłych w przewlekłej fazie PBSz Ph+. NICE rekomenduje nilotynib oraz standardową dawkę imatynibu jako możliwość leczenia dla niektórych pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.

Reklama

Kto może stosować nilotynib lub imatynib?



Stosowanie nilotynibu lub standardowych dawek imatynibu jest zalecane jako terapia dla pacjentów w fazie przewlekłej lub fazie akceleracji przewlekłej białaczki szpikowej (PBSZ) z obecnością chromosomu Philadelphia (Ph+) nietolerujących imatynibu lub opornych na ten lek.

Ocena terapii dazatynibem



NICE nie zaleca dazatynibu dla osób chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, którzy wcześniej nie stosowali terapii w kierunku leczenia PBSz.

Reklama

Ekonomiczna ocena innowacyjności



Brytyjska Agencja Oceny Technologii Medycznych (NICE, National Institute for Clinical Excellence) oceniła skuteczność działania leku oraz efektywność terapii w stosunku do kosztów ponoszonych przez płatnika. NICE zarekomendowała imatinib ze względu na opłacalność terapii oraz z uwagi na długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo leczenia w porównaniu z leczeniem dazatynibem lub nilotynibem. NICE zauważa, że terapie dazatynibem i nilotynibem przynoszą bardzo dobre rezultaty i obie są skuteczniejsze niż leczenie imatynibem. Jednak NICE nie może rekomendować terapii dazatynibem, ponieważ jest droższa niż dwie pozostałe, a osiągnięte rezultaty nie są współmierne do jej wysokich kosztów.

Zobacz też: dział Białaczka

Źródło: materiały prasowe/mn