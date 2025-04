„Miłość to życie. Jeśli tęsknisz do miłości, to znaczy, że tęsknisz do życia”. Ten cytat otwiera pierwszą z trzech części książki zatytułowaną „Tajemnica serca”. Rozdział ten zawiera informacje dotyczące inteligencji i zdolności naszego serca. Według autorki, Dagmary Gmitrzak, inteligencja serca to „zdolność częstego odczuwania miłości, współczucia, empatii i wdzięczności. To słuchanie głosu intuicji, której źródłem jest serce” . Nasze serce jest zdolne także do przekazywania nam informacji o emocjach i intencjach innych ludzi, np. nieszczerości i antypatii.

Autorka porusza także temat relacji damsko-męskich. Wyjaśnia na czym polega stan zakochania i fenomen przyciągania się dwóch osób. Wymienia także praktyczne wskazówki, jak pielęgnować związek oraz zdradza sekrety relacji uczuciowych.

W książce nie mogło także zabraknąć tematu złamanego serca. Odpowiedzi, jak leczyć taki stan możemy znaleźć w drugiej części książki zatytułowanej „Uzdrawianie serca” . Okazuje się, że jednym ze sposobów jest miłość do siebie, ponieważ „miłość jest wielkim uzdrawiającym cudem. Kochanie siebie czyni cuda w naszym życiu”. Jak jednak pokochać samego siebie? W znalezieniu właściwej drogi pomoże rozdział trzeci zatytułowany „Ścieżka serca”.

W książce znajdziesz także wiele ćwiczeń, dzięki którym nauczysz się, jak rozwijać inteligencję swojego serca oraz w jaki sposób ponownie „otworzyć” serce, które zostało „zamknięte” z powodu zranienia.

Do książki dołączona jest płyta, która zawiera dwa utwory: Medytacja serca i Afirmacje otwartego serca. Pierwszy z nich pomoże ci nawiązać kontakt z własnym sercem dzięki skupieniu i świadomemu oddechowi. Z kolei drugi utwór zawiera afirmacje otwartego serca, czyli pozytywne zdania, które pomogą ci pozostać w stałym kontakcie z sercem, otworzyć się na miłość, wdzięczność i radość w twoim życiu.

