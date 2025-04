Specjalne włókna powstały dzięki zastosowaniu techniki ciekłych kryształów, dzięki czemu reagują one nawet na wahania temperatury mniejsze niż 0,5 stopnia Celsjusza. Jakiekolwiek odchylenia w temperaturze otoczenia powodują zmianę zabarwienia od czerwonego do niebieskiego.

„Jeśli rana ulegnie zakażeniu zwykle dochodzi do wzrostu temperatury w jej obrębie. Z kolei spadek temperatury może sugerować zaburzenia w ukrwieniu.” – tłumaczy Louise van der Werff, inżynier materiałowy i pomysłodawczyni nowego opatrunku – „Naszym głównym celem jest leczenie ran przewlekłych w osób starszych, otyłych, z cukrzycą. W tych grupach często dochodzi do rozwoju ran takich jak owrzodzenia podudzi, czy odleżyny, które bez odpowiedniej opieki mogą utrzymywać się bardzo długo.”

Naukowcy planują wpleść włókna czułe na temperaturę w standardowe materiały opatrunkowe, co zapewni łatwość produkcji i większą dostępność, jednocześnie gwarantując wiedzę na temat stanu rany. Dzięki temu możliwe będzie zdiagnozowanie zaburzeń gojenia na wczesnym etapie, co zapewni skuteczniejsze ich leczenie i nie pozwoli na rozwój szeregu powikłań.

Źródło: PhysOrg/ kp

