Z badania CBOS „Internauci 2013” wynika, że 60% Polaków korzysta z internetu co najmniej raz w tygodniu. Co ciekawe, dostęp do sieci wciąż łączy się z wiekiem. Aktywni użytkownicy to w 93% osoby w przedziale wiekowym 18-24. Internauci w wieku 25-45 lat stanowią 88% ogółu, a 55-64 lat – 40%. Wśród najstarszych badanych (65 lat i więcej), zaledwie co dziesiąty bywa online.

Od ubiegłego roku nie tylko nie wzrosła liczba starszych osób korzystających z sieci, ale także skrócił się czas używania internetu. Najważniejszym problemem jest wciąż obawa przed nowością. Seniorzy często uważają, że nie są już w stanie niczego się nauczyć i z obawy przed rozczarowaniem szybko rezygnują.

Tymczasem internet niesie dla nich wiele korzyści. Emerytura wpływająca na elektroniczne konto bankowe, zakupy czy rezerwacja wizyty u lekarza bez potrzeby wychodzenia z domu, a także nawiązywanie nowych znajomości to tylko nieliczne z zalet „bycia online”. Internet daje nieograniczone możliwości, pozwala na naukę języków obcych, uczestniczenie w grach online, oglądanie filmów czy rozwijanie zainteresowań. Coraz popularniejsze stają się również blogi i fora dla seniorów a także portale społecznościowe.

– Osoby starsze często postrzegają internet jako domenę ludzi młodych, przez co nie widzą w nim niczego interesującego dla siebie. Wiek staje się powodem „cyfrowego wykluczenia” – mówi dr n. med. Jarosław Strzelec, ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Inventiva w Tuszynie k. Łodzi. – Tymczasem aktywność w sieci, np. na portalach społecznościowych, budzi poczucie zaangażowania społecznego. Dla osób, które w podeszłym wieku żyją samotnie, internet może stać się sposobem na utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, odkrycie nowego hobby czy rozwijanie dotychczasowych zainteresowań, które przywrócą radość życia i poprawią kondycję psychiczną.

Reklama

Niestety seniorzy często napotykają na bariery utrudniające im korzystanie z nowych technologii. Brak wiedzy i doświadczenia wzbudza w nich strach, który uniemożliwia bliższe poznanie cyberprzestrzeni. Jak pokonać ten lęk?

Na początku warto zwrócić się o pomoc do kogoś z rodziny lub znajomych. W ten sposób nie tylko szybciej poznamy „tajniki” internetu, ale także zbudujemy bliższe relacje z innymi ludźmi. Jeśli jednak nie chcemy angażować w naukę obsługi komputera czy korzystania z sieci bliskich osób, warto pomyśleć o kursach lub zajęciach, które są organizowane w okolicy, na przykład w klubach seniora. Nawet jeśli pierwsze kroki wydadzą się trudne, nie należy się zniechęcać.

Nowe technologie nadal są wyzwaniem dla osób starszych. Nie należy się jednak zniechęcać, kiedy przy pierwszym kontakcie z internetem nie zapałamy do niego miłością. Warto uświadomić sobie potencjał i możliwości, jakie daje „bycie online” na emeryturze. Kto wie, może staniemy się w niedługim czasie fanami Facebooka lub internetowych zakupów? W przyszłości z pewnością nie będziemy mogli zrozumieć, dlaczego tak długo odkładaliśmy decyzję o korzystaniu z sieci.

Zobacz też serwis Senior i zdrowie

Źródło: materiały prasowe Żarówka PR i Marketing/mn