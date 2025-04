Internet dodaje kilogramów

Spędzając więcej niż 16 godzin tygodniowo na surfowaniu po sieci, mamy wielką szansę powiększyć zasób kilogramów.

Badania prowadzone na młodzieży w wieku 14-21 lat wskazują jednoznacznie, że spędzanie ponad pół doby każdego tygodnia na wpatrywaniu się w ekran, wiąże się z ponad dwukrotnie większym ryzy

kiem rozwinięcia nadwagi, niż w przypadku, gdy internet zabiera nam jedynie kilka godzin. Najgorsze jest oczywiście nocne surfowanie, gdyż ograniczając czas snu, dodatkowo narażamy się na nadwagę. Brak snu, zwłaszcza u młodych kobiet, jest najgorszym wrogiem smukłej sylwetki.

Jeśli zaś do internetowych rozrywek i nieprzespanych nocy dołączymy cotygodniowe imprezy, nawet z umiarkowanym tylko spożyciem alkoholu, nie ma się co dziwić, że mimo diet, wskazówka wagi przesuwa się w raczej niepożądanym kierunku. Kalkulacja jest prosta: kobieta koło dwudziestki, sypiająca mniej niż 5 godzin na dobę, pijąca alkohol dwa razy w tygodniu i spędzająca sporo czasu z internetem rocznie przybiera z tego tylko powodu ok. 2 kilo. A jak się jeszcze dołoży chipsy, orzeszki i ciasteczka, to lepiej od razu kupić garderobę większą o jeden rozmiar – lub też, co stanowczo polecamy, zmienić zasadniczo styl życia!

Agata Chabierska