Jak wygląda leczenie kamicy nerkowej?



Jeżeli cierpisz na nawracającą kolkę nerkową lub w badaniu usg jamy brzusznej przypadkowo został u ciebie wykryty złóg w drogach moczowych, nie musisz się spodziewać od razu operacji, a tym bardziej utraty nerki. Najpierw czeka cię dość długa droga i próby leczenia zachowawczego. Zastosowanie odpowiedniej diety, nawodnienie chorego oraz podanie leków przeciwbólowych i rozkurczowych nie tylko znosi objawy choroby, ale może pomóc w wydaleniu niedużych złogów, tym samym prowadząc do wyleczenia. W przypadku dużych kamieni, które są przyczyną nawrotów kolki nerkowej, nie poddających się leczeniu farmakologicznemu, można jeszcze dodatkowo zastosować litotrypsję pozaustrojową (ESWL). Jest to zabieg rozbicia kamieni nerkowych przez fale elektromagnetyczne generowane przez głowicę poza ustrojem.

Jakie są inwazyjne metody leczenia kamicy nerkowej?



Do inwazyjnych metod leczenia kamicy nerkowej zaliczamy litotrypsję ureterorenoskopową (URSL), nefrolitotrypsję przez skórną (PCNL) oraz operacyjne usunięcie złogu (ewentualnie nefrotomię). Pierwsze dwa sposoby leczenia należą do metod endoskopowych cieszących się dobrą opinią oraz wygodą wykonania i to z nich najczęściej korzystają lekarze. W obydwu metodach endoskopowych złóg w zależności od wielkości można usunąć w całości lub częściej po wcześniejszym rozkruszeniu. Wszystkie metody są równie skuteczne i jak każdy zabieg wiążą się z pewnym ryzykiem. Natomiast wybór operacji niekoniecznie musi wiązać się z niepowodzeniem wcześniejszych terapii, w wyjątkowych okolicznościach jest metodą pierwszego wyboru.

Litotrypsja ureterorenoskopowa – co to takiego?



Rozszyfrowanie tej trudnej nazwy ułatwi nam zrozumienie tego zabiegu. Litotrypsja to kruszenie złogów nerkowych przy pomocy fal (elektrohydraulicznych, elektromagnetycznych lub pizoelektrycznych). Natomiast ureterorenoskopia to wejście endoskopem (skopia), poprzez cewkę moczową i pęcherz moczowy (uretero-) do układu kielikowo-miedniczkowego nerki (-reno-).

Na czym polega nefrolitotrypsja przez skórna?



Zabieg polega na dostaniu się endoskopem przez powłoki skórne, bezpośrednio nad nerką do układu kielichowo-miedniczkowego.

Jak wygląda operacyjne usunięcie kamienia nerkowego?



W tym wypadku nie wprowadza się przez powłoki brzuszne jedynie cienkiego endoskopu, ale konieczne jest nacięcie tkanek, otwarcie jamy zaotrzewnowej, w której umiejscowione są nerki i wypreparowanie złogu z układu kielichowo-miedniczkowego. Operację otwartą wybiera się u osób z powikłaną kamicą dróg moczowych. W skrajnych przypadkach ogromne złogi prowadzą do nefropatii, wodonercza, a nawet nieodwracalnego uszkodzenia nerki, które wymaga nefrotomii, czyli wycięcia całej nerki.

