Surgery Touch oferuje nowy model interaktywnej nauki dla lekarzy. Wystarczy machnąć palcem, a na ekranie iPhone`a można przeciąć skórę i dosłownie otworzyć ciało pacjenta. Podczas symulowanej operacji pojawiają się prawdziwe warstwy tkanki, mięśnie i narządy człowieka. Wystarczy kilka symulowanych nacięć i zacisków, by w prosty sposób usunąć np. wyrostek robaczkowy.

- Ten pomysł to odpowiedź na problem związany z obcięciem liczby godzin pracy chirurgów - mówi Jean Nehme, który opracował projekt wraz z kolegami, m.in. z Advaitem Gandhe, ortopedą, który w wolnym czasie wymyślił oryginalny cyfrowy chirurgiczny symulator.

- Zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie czasu pracy, liczba godzin pracy w ramach dyżuru medycznego zmniejszyła się ze 100 do 40 tygodniowo. Oznacza to, że kandydaci na chirurgów nie mogą uzyskać wystarczająco cennego doświadczenia, którego potrzebują - mówi Jean Nehme. Aplikacja pomoże wypełnić tę lukę, daje bowiem przyszłym chirurgom niezbędne szkolenie, które jest potrzebne przed samodzielnym zabiegiem w prawdziwej sali operacyjnej.

Aktualnie do pobrania jest dostępnych 12 różnych modułów, np. symulacja zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego. Każda symulowana operacja zaczyna się od konfiguracji. Użytkownik sam wybiera preferowany rodzaj stołu operacyjnego i przygotowuje pacjenta, układając go w odpowiedniej pozycji. Następnie wybiera skalpele. Podczas operacji użytkownik wykonuje nawet takie szczegóły, jak zakładanie zacisku, a każdy jego krok jest wykonywany przez machnięcie palcem na ekranie.

Poszczególne moduły zostały opracowane na podstawie analizy poznawczej każdej operacji. Każda z nich została rozbita na kilku etapów i punktów decyzyjnych. Aplikacja pozwala ocenić umiejętności przyszłego chirurga i śledzić jego postępy w nauce, które później są oceniane.

Ponadto iPhone i iPad pozwalają przenieść się na zupełnie nowy poziom, ponieważ każdy krok danej operacji jest przedstawiany w grafice 3D, więc obraz jest bardzo szczegółowy, zupełnie jak podczas prawdziwej operacji.

