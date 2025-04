Irydologia - co mówią oczy?

Według znawców irydologii na tęczówce oka odzwierciedlają się wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i jego poszczególnych narządów. Co wyczytasz z oczu bliskich? Zobacz koniecznie!

Dla ekspertów Irydologii żadne oczy nie kłamią. W języku greckim słowo "irys" oznacza tęczę, irydodiagnostyka zaś - metodę diagnozowania tęczówki oka. Sztuka ta była stosowana już w odległej starożytności. Kapłan faraona Tutenhamona - El Aks stosował ją z dużym powodzeniem. Na specjalnych metalowych płytkach (z niklu lub z cynku) utrwalał fotografię tęczówki w kolorze. Do dziś jest tajemnicą jak tego dokonywał. Do nas dotarła ona dzięki... sowie. Węgier Ignacy von Peczely będąc dzieckiem znalazł gniazdo sowy. Zaczęła się szamotanina, w wyniku której ptak złamał sobie pazur. W tym samym momencie chłopiec zauważył zmianę w tęczówce oka ptaka.. Wywnioskował z tego, że złamanie nogi znalazło odzwierciedlenie w tęczówce sowy. Zainteresowało go to zjawisko i tak oto stał się prekursorem współczesnej irydologii. Z jego opracowań do dziś korzystają naukowcy.

Według znawców irydologii na tęczówce oka odzwierciedlają się wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i jego poszczególnych narządów. Różne zmiany w zabarwieniu tęczówki, pojawienie się plamek, kropek, cieni i innych znaków, a także ich wielkość, kształt i miejsce pojawienia się na tęczówce - wszystko to można wykorzystać do postawienia właściwej diagnozy. Każdy organ według tej metody ma dokładnie określone miejsce na tęczówce. Zmiany w tęczówce nastepują bardzo szybko, niemal równocześnie ze zmianami chorobowymi toczącymi się w organizmie. Można określić strukturę całego organizmu, jego wytrzymałość, napięcie nerwowe, stopień zmęczenia i odporność. "Patrząc w oczy" można również stwierdzić poszczególne stadia choroby: początkowy, ostry, chroniczny. Im słabszy jest stan choroby, tym mniej jest uwidoczniony na mapie tęczówki. Im zaawansowanie choroby jest większe, tym mocniej odbija się to w tęczówce.

Przyjrzyjmy się oczom naszych bliskich. Zobaczymy tam wiele różnych plamek, rozgałęzionych linii, pierścieni. Z koloru oczu można wnioskować o predyspozycjach chorobowych. Np. kolor niebieski oznacza skłonność do chorób płuc i dróg oddechowych oraz chorób reumatycznych, brązowy - usposabia do chorób układu trawiennego i zaburzeń nerwicowych, natomiast szary sygnalizuje tendencje reumatyczne, nieżyty i małą odporność na infekcje i choroby bakteryjne.

Irydologii nie można uprawiać amatorsko. Do umiejętności "czytania z oczu" dochodzi się przez wiele lat studiów i praktyki opartej na solidnej wiedzy medycznej. Dla doświadczonego irydologa znaki na tęczówce są niczym mapa, z której dokładnie można wyczytać na co chorowaliśmy, co nam dolega obecnie i co może grozić w przyszłości.

