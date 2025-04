Jaki jest cel stosowania napojów izotonicznych?



Podczas wzmożonego wysiłku fizycznego dochodzi do dużych strat wody wraz z potem. Człowiek traci wtedy nie tylko wspomnianą wodę, ale też szereg składników mineralnych, przede wszystkim sód, który jest niezbędny do prawidłowej pracy układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i pobudliwości mięśni. U osób o wzmożonej potliwości może dochodzić również do większych strat potasu i niewielkich ilości magnezu.

Głównym celem stosowania napojów izotonicznych jest wyrównanie powstałych przez wysiłek fizyczny deficytów wody. Cechują się one tym, że nie zalegają długo w żołądku nadmiernie go obciążając i są szybko wchłaniane z jelita cienkiego, dzięki czemu w bardziej efektywny sposób przyczyniają się do nawodnienia organizmu. Dodatkowo napoje te są zasobne w składniki mineralne, a przede wszystkim w sód. Mogą również zawierać potas, wapń i magnez, ale przede wszystkim w jego składzie występują węglowodany, które mają na celu dostarczenie energii potrzebnej do kontynuacji wysiłku oraz zwiększenie regeneracji powysiłkowej.

Stosowanie takich napojów jest zalecane dla osób o wzmożonej aktywności fizycznej, kiedy wysiłek ten trwa powyżej 1 godziny, szczególnie kiedy temperatura i wilgotność powietrza wzrasta (dochodzi wtedy do jeszcze większej utraty wody wraz z potem). Można je stosować przed wysiłkiem, w jego trakcie oraz po nim.

Dlaczego napój izotoniczny nawadnia lepiej niż zwykła woda?



Jest to spowodowane odpowiednią zawartością wyżej wspomnianych składników odżywczych, których stężenie występuje w podobnych proporcjach jakie znajduje się w osoczu krwi czy pocie (mają zbliżoną osmolalność – ok. 300 mOsm/kg), dzięki czemu wchłanianie takiego napoju z przewodu pokarmowego jest efektywniejsze w porównaniu do zwykłej wody.

Czym kierować się podczas wyboru napoju izotonicznego?



Na rynku istnieje wiele rodzajów napojów izotonicznych. Głównym parametrem, jaki należy brać pod uwagę podczas zakupów, jest odpowiednia zawartość węglowodanów (glukozy, fruktozy lub sacharozy). Ich stężenie powinno wynosić ok. 4-8 %, czyli 4-8 g/100 ml napoju.

Należy zwrócić również uwagę na zawartość sodu (ok. 45-115mg/100 ml).

Przykładowy przepis na napój izotoniczny (500 ml):



500 ml wody

25 g miodu

2 plastry cytryny

Sól: 0,5 g (szczypta) – 1,25 g (1/5 łyżeczki), najlepiej himalajskiej

Liście mięty – do smaku

Autorka: Anita Laskowska, dietetyk i konsultant Klienta w www.apeteat.pl, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Dietetyka. Wiedzę praktyczną zdobyła m.in. w Poradni Chorób Metabolicznych w Szpitalu Bielańskim oraz w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie.