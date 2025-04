Kobiety jedzące codziennie jabłka obniżają swój poziom cholesterolu, natomiast kobiety jedzące śliwki utrzymują jego stały poziom. Jedzenie owoców jest bardzo korzystne dla zdrowia i trudno jest powiedzieć, czy gdyby nie jabłka i śliwki w diecie cholesterol byłby utrzymany na jednym poziomie. Nie jest także oczywiste, czy jedzenie jabłek może wpływać na choroby serca.

Przeprowadzono badanie, w którym uczestniczyło 45 kobiet. Codziennie przez cały rok jadły one75 g suszonych jabłek. 55 kobiet innych kobiety jadło natomiast codziennie przez rok 100 g suszonych śliwek. Po pierwszych trzech miesiącach kobiety oddawały próbkę krwi do pomiaru cholesterolu. Tak samo robiły po 6 i 12 miesiącach w trakcie trwania badania. U kobiet, które przeszły menopauzę (czynnik związany ze wzrostem cholesterolu), średni poziom cholesterolu wynosił 200 mg/ dcl krwi. Jest to próg powyżej którego zdrowi ludzie są narażeni na zawał serca i udar mózgu.

Po trzech miesiącach trwania badania u kobiet jedzących śliwki nie stwierdzono zmian w poziomie cholesterolu. Natomiast u tych kobiet, które jadły jabłka, poziom cholesterolu całkowitego spadł o 9%, a LDL („zły cholesterol”) spadło o 16%. Po 6 miesiącach trwania badań poziom cholesterolu całkowitego spadł o 13% a LDL o 24%.

Wpływ jabłek na organizm w kontekście zmniejszania poziomu cholesterolu można porównywać do statyn, z tą różnicą jednak, że statyny mogą wywoływać niepożądane skutki.

Jedzenie owoców codziennie (zwłaszcza jabłek) może więc być bardzo pomocne w utrzymaniu niskiego poziomu cholesterolu.

Źródło: healthnews.com/jm

