„Osłabienie mięśni często towarzyszy różnym chorobom i procesowi starzenia się.” - podkreśla Christopher Adams z Uniwersytetu Stanu Iowa, zaangażowany w te badania - „Wydłuża to czas hospitalizacji, opóźnia proces zdrowienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia powrót do domu. Do tej pory nie jest to też problem dobrze poznany i nie istnieje metoda jego leczenia.”

By to zmienić naukowcy przeanalizowali aktywność genów w warunkach sprzyjających osłabieniu mięśni. Odkryto 63 geny, które zmieniały swoją aktywność w odpowiedzi na niedobór pokarmu i to zarówno u myszy jak i u ludzi. Kolejne 29 genów odnaleziono u osób po urazach rdzenia kręgowego. W następnej kolejności wypróbowano ponad 1300 substancji aktywnych, które miały za zadanie odwrócić niekorzystne procesy zachodzące w komórkach mięśniowych. Z tak ogromnej liczby związków sprawdził się jedynie kwas ursolowy, występujący w dużych ilościach w skórce jabłek.

W kolejnym etapie doświadczenia podawano kwas ursolowy myszom laboratoryjnym. Taki dodatek w diecie zwierząt spowodował wzrost masy tkanki mięśniowej, a dodatkowo sprawił, że myszy stały się bardziej smukłe, a w ich krwi obniżył się poziom glukozy, cholesterolu i triglicerydów. Sugeruje to, że spożywanie kwasu ursolowego może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, których z pewnością nie doświadczą osoby jedzące fast–foody.

Autorzy badania podkreślają jednak, że na ostateczne wyniki ich pracy trzeba jeszcze trochę poczekać. Konieczne jest bowiem sprawdzenie, czy ilość kwasu ursolowego zawartego w diecie wystarczy do wywołania jego pozytywnego efektu.

Źródło: Science Daily/ kp

