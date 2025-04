Zielonych, czerwonych, soczystych, rumianych jabłek mamy pod dostatkiem w miesiącach jesienno-zimowych. Dla większości z nas stają się one głównym owocowym elementem naszego menu.

Cenimy je ze względu na różnorodność smaków, aromatów i bogactwo składników odżywczych. Dietetycy zachęcają do regularnego spożywania dwóch jabłek dziennie - rano dla urody, wieczorem dla zdrowia.

Jabłko to skarbnica witamin, soli mineralnych i pektyn. Pektyny oczyszczają organizm z substancji trujących. Regulują florę bakteryjną, wymiatają z przewodu pokarmowego niestrawione resztki pokarmowe i neutralizują substancje toksyczne. Pektyny obniżają poziom cholesterolu i chronią nas przed miażdżycą i zawałem. Właściwości odtruwające jabłek wykorzystuje się przy silnych zatruciach organizmu. Jabłka wykazują także dużą skuteczność w walce z zaparciami. Zapobiegają zaleganiu treści pokarmowych i usprawniają perystaltykę jelit.

Spośród wszystkich witamin zawartych w jabłkach, najważniejsza jest witamina C wzmacniająca układ odpornościowy. Im odmiana jabłek jest kwaśniejsza, tym większa zawartość witaminy C. Gromadzi się ona pod skórką, dlatego powinno się jeść owoce nieobrane. Dzięki zawartości witaminy C jabłka chronią przed infekcjami i opóźniają procesy starzenia.

Ze względu na obecność zasadowych soli mineralnych jabłka odkwaszają nasz organizm. Poza tym owoce te są też dobrym źródłem potasu regulującego gospodarkę wodną organizmu i poprawiającego jędrność skóry. Zawierają także żelazo zapobiegające anemii. Spożywanie jabłek na surowo usprawnia pracę serca i układ nerwowy. Ułatwiając przyswajanie wapnia przez organizm jabłka wzmacniają zęby, włosy i paznokcie. Poleca się gryzienie twardego jabłka, gdyż dobrze wpływa na dziąsła.

Z uwagi na swoje zdrowotne właściwości jabłka powinny na stałe zagościć na naszym stole, nie tylko jesienią i zimą, ale przez cały rok .

Agata Dudkiewicz