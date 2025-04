Najnowsze odkrycie francuskich naukowców pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za ból i daje nadzieję na to, że będziemy mogli tworzyć lepsze leki przeciwbólowe. Badania wykazujące, że jad afrykańskich węży może wykazywać działanie przeciwbólowe, przeprowadził zespół pod kierunkiem Anne Baron z Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire. Naukowcy wyizolowali z jadu czarnej mamby peptydy, które hamują aktywność kanałów jonowych, których aktywacja powoduje odczuwanie bólu. Eksperymenty przeprowadzone na myszach udowodniły, że peptydy te nie są toksyczne.

Okazuje się, że efekt przeciwbólowy uzyskany z jadu jest tak silny, jak w przypadku niektórych leków opartych na kodeinie, morfinie czy heroinie, jednak substancja, którą wyizolowali naukowcy, nie powoduje skutków ubocznych, jakie wywołują opioidy (np. niewydolność oddechowa).

Warto zauważyć, że medycyna ludowa różnych krajów od dawna wykorzystuje lecznicze działanie jadu węży – m.in. do produkcji leków homeopatycznych.

