Jagody goji - czy warto je wdrożyć do menu?

Jagody Goji pochodzą z Tybetu. Według miejscowych są panaceum na wszelkie choroby i mają zapewnić długie życie. Jagodami Goji od niedawna interesuje się cały świat, a zwłaszcza ludzie prowadzący zdrowy tryb życia i poszukujący zdrowych produktów spożywczych, tzw. superżywności. Jagody Goji należą właśnie do tych "pereł natury".



Niestety na skuteczność i wartość odżywczą jagód Goji jak dotąd brak konkretnych i pewnych wyników badań. Różne źródła podają mocno wahające się dane na temat wartości odżywczych, co może okazać się niebezpieczne dla konsumentów.

Za co cenione są jagody Goji?



W medycynie chińskiej jagody Goji znalazły zastosowanie w chorobach wątroby, nerek, układu oddechowego, a także niepłodności. Ponadto mają być panaceum na zmęczenie oraz wyczerpanie umysłowe. Są też wspomagaczem dla osób po przebyciu jakiejś choroby lub w rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych. Podobno też sprzyjają odchudzaniu.

Co kryją w sobie jagody Goji?



Nie będziemy podawać wartości liczbowych zawartości poszczególnych witamin i składników, ponieważ informacje w opisach dotyczących jagód Goji są rozbieżne. Autorzy opracowań podają, że owoce te są źródłem:

witaminy C

witaminy A

witaminy E

witamin z grupy B

antyoksydantów

cynku, selenu

żelaza, wapnia i potasu

błonnika pokarmowego

steroli roślinnych

Istnieją też różne opinie na temat wartości odżywczych świeżych i wysuszonych jagód Goji. Na przykładzie witaminy C: pewne źródła podają, że w 100 gramach suszu jest ponad 2 tysiące miligramów witaminy C, podczas gdy inne ostrzegają, że witaminy C w suszonych jagdach nie ma. Jeśli chodzi o zawartość pierwiastków i pozostałych witamin – sytuacja również jest niejasna.

Dobroczynne jagody Goji czy nie?



Jedynymi specjalistami, którzy przekonują nas co do skuteczności jagód Goji są specjaliści ds. marketingu. Niestety często są nie do końca uczciwi zachwalając produkt, którego praktycznie nie znają. Jagody Goji są dla nas owocami egzotycznymi, których spożywanie niekoniecznie będzie nam służyć. Mamy w swoim kraju rodzime gatunki, do których konsumpcji jesteśmy naturalnie przystosowani. Wybierajmy więc produkty znane, smaczne i zdrowe. A takich w naszym kraju jest pod dostatkiem.