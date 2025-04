Akcja „Jajko mądrzejsze od kury” kierowana jest szczególnie do matek i córek – wzajemne motywowanie się do wykonywania badań ginekologicznych może uchronić je przed groźnymi chorobami lub sprawić, że zostaną wykryte w początkowej fazie rozwoju. Wczesna diagnoza i szybkie podjęcie właściwego leczenia to zawsze większa szansa na skuteczną walkę z chorobą.

Kampania edukacyjna „Jajko mądrzejsze od kury” zwraca szczególną uwagę na zagrożenie, jakim jest rak jajnika. Ten nowotwór początkowo nie daje charakterystycznych objawów, przez co większość kobiet trafia do lekarza z zaawansowaną chorobą. Wówczas jest już za późno na wyleczenie. W Polsce na raka jajnika zapada rocznie ok. 3400 kobiet, a umiera 2500.

Podczas sobotniego wydarzenia edukację nt. raka jajnika, nowego obszaru działalności Organizacji Kwiat Kobiecości, wesprą znani artyści i dziennikarze: Maja Hirsch, Aleksandra Mikołajczyk z mamą, Jolanta Fajkowska z córką - Marysią Niklińską oraz Marzena Sienkiewicz. Męski punkt widzenia przedstawi znany rysownik Andrzej Pągowski, który ozdobi 1,5 metrową pisankę przygotowaną specjalnie dla uczestników akcji.

Ponadto wśród atrakcji zaplanowano: malowanie pisanek z Gwiazdami, wystawę edukacyjną, konsultacje medyczne, konkursy z nagrodami, zabawy dla najmłodszych. Wywiady z ambasadorami i ekspertem w godz. 12:00–14:00.

Kobiety, poświęcając cały czas rodzinie i pracy, zapominają o sobie, a przede wszystkim o własnym zdrowiu. Zaniedbują kontrolne wizyty u ginekologa i regularne badania, takie jak cytologia, czy USG dopochwowe. Często kontaktują się z ginekologiem jedynie podczas ciąży, albo w celu otrzymania recepty na środki antykoncepcyjne. Tymczasem regularne wizyty u ginekologa są obowiązkowe dla kobiet w każdym wieku, nawet w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym. To właśnie w tym wieku, kobiety są szczególnie narażone na raka jajnika.

„Jest kilka spraw w życiu, których nie należy odkładać na później. Regularne badania i troska o zdrowie intymne jest kluczowa, jeśli chcemy spokojnie realizować nasze dalsze plany i marzenia” –mówi Ida Karpińska, prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

