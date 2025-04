Co to jest PCOS?

Zespół jajników policystycznych – inaczej PCOS, to choroba dotykająca 15% kobiet w okresie rozrodczym. Po raz pierwszy została zdiagnozowana w 1935 roku, ale do tej pory nie udało się jednoznacznie wyjaśnić jej przyczyn.

Schorzenie daje wiele pozornie niepowiązanych ze sobą objawów - kobiety bagatelizują większość z nich i nie zgłaszają się do lekarza w odpowiednim czasie.

Choroba polega na tym, że jajeczka nie są uwalniane do jajowodów, w związku z czym obumierają w jajnikach, tworząc torbiele. To z kolei zaburza cykl menstruacyjny i pociąga za sobą szereg innych konsekwencji.

Polecamy też: Zespół policystycznych jajników

Reklama

Objawy



Najczęściej rozpoznanie pada w czasie ginekologicznego USG, które wykazuje liczne zgrubienia – torbiele na jajnikach.

W wywiadzie pojawiają się także nieregularne, obfite miesiączki lub ich brak, zmiany trądzikowe i nadmierne owłosienie, przybierające ciemną barwę i ulokowane w różnych partiach ciała: wąsik, broda, piersi, plecy, uda i inne. Czasem kobieta mocno przybiera na wadze. Sygnałem do zrobienia kompletu badań mogą być także trudności z zajściem w ciążę.

Polecamy też: Zespół policystycznych jajników (PCOS) - objawy i obawy

Reklama

Leczenie



Leczenie zespołu jajników policystycznych wymaga postawienia jasnej i pełnej diagnozy. W tym celu, poza badaniem ginekologicznym i zebraniem wywiadu, wykonuje się badania hormonalne. Sprawdza się także poziom cukru, bowiem choroba bardzo często powoduje nietolerancję insuliny.

Każdy przypadek PCOS jest indywidualny i wymaga dobrania właściwego postępowania. Diagnozę i sposób leczenia najtrafniej wskaże ginekolog-endokrynolog.

Lekarz podaje leki, które stosowane długotrwale są w stanie usunąć objawy. Zmniejsza się więc trądzik, miesiączki wracają do regularności, a uporczywe owłosienie hamuje swój wzrost. Torbiele ulokowane w jajnikach jednak cały czas w nich pozostają i w przypadku chęci posiadania potomstwa – należy je usunąć i laparoskopowo udrożnić jajowody.