Jak alergiczny nieżyt nosa wpływa na samopoczucie?

Alergiczny nieżyt nosa, to choroba nie tyle groźna dla naszego organizmu, co uciążliwa. Wiosna jest czasem, kiedy zwiększa się intensywność objawów. Jeśli niemal każdego dnia towarzyszy Ci pieczenie, kichanie i kłopoty z koncentracją zgłoś się do lekarza. Skutecznie leczona alergia poprawi Twój komfort życia.