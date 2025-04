Po kolei

Kolejność postępowania lekarskiego została ustalona już dawno i przez dziesięciolecia nie uległa zmianie. Podstawą każdej wizyty jest dokładne zebranie wywiadu przez lekarza. Pacjent powinien zaś w miarę możliwości, rzetelnie odpowiedzieć na te pytania, choćby wydawały się dziwne czy bez związku z chorobą. Medycyna potrafi zaskakiwać... Kolejny etap to badanie przedmiotowe, czyli fizykalne – pacjent będzie proszony o rozebranie się. U osób chorych na choroby układu sercowo-naczyniowego najważniejsze będzie badanie klatki piersiowej oraz kończyn. Dopiero jako trzecie powinny być wykonywane badania dodatkowe, oczywiście tylko wtedy, gdy są wskazania do nich. Podczas każdej wizyty na pewno należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi.

Reklama

Jak mierzyć puls i jakie są jego normy?

Co nam daje EKG?

Niemal rutynowo wykonywane badanie elektrokardiograficzne może odkryć wiele różnych patologii, mających miejsce w organizmie. Najważniejsze jest jednak określenie obecności bądź braku niedokrwienia mięśnia sercowego, niosącego groźbę zawału. W tym celu chętnie stosowane jest „EKG wysiłkowe”, tj. wykonywane na bieżni bądź rowerze stacjonarnym. Badanie to jest proponowane osobom z pośrednim ryzykiem choroby wieńcowej oraz u tych, u których już ją zdiagnozowano. Cel jest jasny: określenie tolerancji wysiłku.

Także osoby z zaburzeniami przewodnictwa w mięśniu sercowym oraz z wadami zastawkowymi mogą być badane w testach wysiłkowych.

Czym jest badanie ECHO?

To USG serca z możliwością zmierzenia przepływów przez zastawki, naczynia, itp. Jest bezbolesne, tanie oraz miarodajne (w doświadczonych rękach). Badanie to ma różne warianty – możemy mieć np. do czynienia z ECHO obciążeniowym, przezprzełykowym, kontrastowym. Wskazania także są rozmaite i obejmują diagnostykę niewydolności serca, wad zastawkowych oraz podejrzenie zmian chorobowych w którejś z warstw serca bądź w dużych naczyniach.

Polecamy: Echokardiografia, czyli usg serca

Krew prawdę ci powie

Szczególnie ważne jest regularne, zazwyczaj raz w roku, oznaczanie stężeń triglicerydów oraz cholesterolu, nasilających miażdżycę. Ich stężenia są zazwyczaj obniżane statynami. Przy ich zażywaniu, również raz do roku, należy oznaczać kinazę kreatynową oraz transaminazy wątrobowe. Statyny mogą bowiem uszkadzać wątrobę i mięśnie. Celem wczesnego wykrywania cukrzycy, trzeba także oznaczać poziom glukozy w surowicy krwi – na czczo.

Nerki

U chorych „na serce” niezwykle ważna jest ocena funkcji nerek. W moczu poszukujemy albumin – małych cząsteczek białkowych, których obecność świadczy zazwyczaj o uszkodzeniu kłębuszków nerkowych, co z kolei jest typowe dla wieloletniego nadciśnienia lub cukrzycy. Ponadto wyliczyć możemy klirens kreatyniny (ocena filtracji nerkowej), wiąże się to zarówno z badaniem surowicy krwi, jak i moczu. Dodatkowo badamy też stężenie mocznika, wzrost może świadczyć o upośledzeniu pracy nerek.

Czytaj więcej: „Chroń nerki, ocal swoje serce”

Reklama

Badań jest oczywiście więcej. Aby je poznać, trzeba się wykazać dociekliwością i zapytać swojego lekarza.