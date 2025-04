Adapter do pasów dla kobiet w ciąży Tummy Shield/ fot. materiały prasowe babymama.pl

Podróż w samolocie

Jeśli jesteśmy przyzwyczajone do latania samolotem to praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w czasie pierwszego trymestru ciąży podróżować w taki sposób. Jeśli kobieta w ciąży koniecznie będzie chciała podróżować samolotem nawet w zaawansowanej ciąży musi liczyć się z tym, że będzie od niej wymagane pisemne pozwolenie od lekarza prowadzącego ciążę. Pasy bezpieczeństwa podobnie jak w samochodzie należy zapinać poniżej brzucha, by nie uciskały one płodu i łożyska. Krótki spacer po pokładzie samolotu pozwoli uniknąć obrzęków nóg. Wiele osób obawia się o wpływ bramek na lotniskach na dziecko. Należy jednak pamiętać, że nie powodują one negatywnych skutków. Przeciwwskazaniem do podróży samolotem mogą być: problemy kardiologiczne, choroby żył, odklejające się łożysko oraz niedokrwistość.

Podróżowanie samochodem

Jazda samochodem to chyba najczęściej wybierany przez ciężarne sposób podróżowania. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że odradza się kobietom ciężarnym prowadzenie samochodu. Powinny one siedzieć na fotelu dla pasażera lub na tylnym siedzeniu. Dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa maluszka należy zapinać pasy bezpieczeństwa. Wiadomym jest, że normalnie zapinane pasy mogą uciskać na brzuch, czyli dziecko i łożysko. Jednak wystarczy kupić adapter, taki jak na przykład adapter do pasów dla kobiet w ciąży Tummy Shield. Dzięki niemu podróż będzie bezpieczna i komfortowa. Pomocne w lepszym znoszeniu podróży będą także przerwy w jeździe i krótkie spacery, które pozwolą dotlenić organizm i uchronią przed obrzękami nóg.

Podróżowanie pociągiem

Nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań do podróżowania pociągiem w czasie ciąży. Problemem mogą okazać się częste wizyty w toalecie, szczególnie w zatłoczonym pociągu. Jednakże po przedziałach i wagonach można swobodnie spacerować, co w znacznym stopniu wpływa na dobre samopoczucie kobiety.

Podróżowanie autobusem

Podróż autokarem to nie najlepszy pomysł. Jest to ostateczne rozwiązanie, kiedy nie ma innej opcji do wyboru. Jest w nich mało miejsca, często jest duszno i są krótkie z góry ustalone postoje. Jeśli już jednak wybierzemy się w taką podróż, to warto zająć miejsce na środku autokaru, gdyż tam występują najniższe drżenia.

