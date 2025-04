Liczni partnerzy seksualni

Ryzyko zakażenia wzrasta u kobiet, które mają licznych partnerów oraz u tych, których partnerzy mają liczne partnerki. Żadna z metod antykoncepcyjnych nie zabezpiecza w 100% przed rozwojem chorób wenerycznych. Przed planowaną ciążą porozmawiaj ze swoim partnerem na ten temat i poradź się lekarza, jeśli podejrzewasz u siebie lub partnera chorobę tego typu.

Do czego mogą doprowadzić choroby przenoszone drogą płciową?

U matki choroby te wywołują objawy takie, jak pieczenie, bolesne stosunki płciowe czy cuchnące upławy, ale także mogą prowadzić do zmian ogólnoustrojowych i obniżenia odporności. U dziecka natomiast konsekwencje mogą być nawet śmiertelne. Często dochodzi również do przedwczesnego porodu, przekazania infekcji dziecku, różnorodnych fetopatii oraz obniżonej urodzeniowej masy ciała. Również podczas karmienia piersią możliwe jest przekazanie maleństwu niektórych infekcji.

Pospolite schorzenia

Do szczególnie częstych chorób przenoszonych drogą płciową należą chlamydioza, rzęsistkowica i rzeżączka. Stany te są łatwe do wyleczenia pod warunkiem, że ciężarna kobieta zgłosi lekarzowi prowadzącemu podejrzenia na tyle wcześnie, że możliwa będzie ochrona dziecka przed zakażeniem.Przeczytaj: Profilaktyka zakażeń pochwyKtórych chorób powinnam się szczególnie obawiać?

Główną obawę zarówno wśród mam jak i lekarzy stanowią te choroby zakaźne, które wpływają na podstawowe funkcje organizmu matki oraz w znacznym stopniu uszkadzają płód. Kiła może powodować bardzo poważne zaburzenia rozwoju u dziecka. Wirusy zapalenia wątroby niszczą stopniowo wątrobę matki, a plód mogą zainfekować w trakcie porodu. Na szczęście dysponujemy profilaktyką tego zakażenia, więc przyszła mama, aby mu zapobiec powinna się regularnie badać. Genitalny wirus opryszczki pospolitej, który u kobiet powoduje zmiany w okolicach sromu, w 60% przypadków wywołuje poronienie, a u większości urodzonych dzieci zmiany w obrębie układu nerwowego.





