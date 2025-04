Pamiętaj o kremie z filtrem UV

Wrażliwa skóra dziecka jest szczególnie narażona na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Dla kilkulatka nawet kilkunastominutowy pobyt na słońcu w upalny dzień może się skończyć bolesnymi oparzeniami skóry. Dlatego też zawsze na pół godziny przed wyjściem na słońce powinno się stosować specjalnie przeznaczone dla dzieci kremy z filtrem UV. Należy pamiętać, by aplikację kremu powtarzać co 2 godziny oraz zawsze po wyjściu z wody lub wycieraniu ręcznikiem. Podczas pierwszych dni opalania najlepiej używać kremów z faktorem SPF 50+. Po kilku dniach, kiedy skóra dziecka trochę się zarumieni, możemy zastosować krem z faktorem SPF 30. Jeśli jednak Twój maluch ma bardzo wrażliwą skórę lub pogoda jest wyjątkowo upalna, lepiej pozostać przy kremach z jak najwyższym faktorem.

Reklama

Ochrona przed udarem

Udar słoneczny jest spowodowany nadmiernym przegrzaniem ciała, głównie okolicy głowy i karku. Aby do niego nie dopuścić, namów malucha do noszenia czapki lub chusteczki na głowę. Najlepiej sprawdzają się kapelusiki z szerokim rondem (pasują zarówno chłopcu jak i dziewczynce), które przed słońcem chronią nie tylko głowę, ale także i kark. Jeśli Twoje dziecko nie chce nosić nakrycia głowy, spróbuj przekonać je do zabawy pod parasolką plażową. Zapewni ona cień, dzięki czemu maluch nie ulegnie przegrzaniu.

Polecamy: dział Opalanie się

Odpowiednie okulary przeciwsłoneczne

Równie ważna jak ochrona wrażliwej skóry jest także ochrona oczu dziecka. Pamiętaj, że tylko okulary z filtrem UV chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Lepiej więc nie kupować okularów na bazarze lecz w profesjonalnym zakładzie optycznym. Jeśli Twoje dziecko ma wadę wzroku i na co dzień nosi okulary korekcyjne, zapytaj optyka o przyciemniane szkła lub specjalne przeciwsłoneczne nakładki na oprawki.

Reklama

Ochrona najmłodszych

Jeśli twoje dziecko nie skoczyło jeszcze roku, najlepiej w ogóle nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych. Jeśli jednak zdecydujesz się iść z nim na plażę, pamiętaj o zamontowaniu przy wózku parasolki. Koniecznie ustaw wózek w cieniu, tak aby nie doprowadzić do przegrzania malucha. Nie ubieraj ani nie przykrywaj dziecka zbyt ciepło – najlepiej załóż mu jasne, przewiewne ubranko. Staraj się także, aby nie przebywać na plaży między godziną 11 a 15, gdyż promienie słoneczne są wtedy najsilniejsze.

Przeczytaj również: Fototyp skóry - charakterystyka